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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:09
moveton НБУ вжк не той, не посилає клієнтів по судах а штрафує банк на 47 млн 702,5 тис. грн. ...
Востаннє редагувалось zvirobiy в Вів 10 січ, 2023 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:10
Re: Sense Bank
Банкомат может и без отключения света зависнуть. Зачем испытывать судьбу на таких суммах?
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:17
Этот штраф давно обсудили. Не знал только, что он за невыдачу депозитов в день их окончания. Так что, Сеня теперь построен и выдаёт даже без заказа? А то я вчера там был и там всё так же даже заказ можно сделать на сумму не более, чем $2600. Не говоря уж про получить больше в день.
Кстати, юрист не говорит когда Приват на мульёны оштрафуют за ограничение заказа в $2400? Или уже и я всё пропустил?
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:55
Aps
А как еще идти к такому банкомату с целью по быстрее от налички избавиться?
Мне ли думать шо оно себе вздумало?
НБУ уже вопрос задал - будет ответ. Да и сумма вопроса не приличная для фищлица.... 60тыс грн с копейками - шо там инициатива НБУ - дышло - ...
Додано: Сер 11 січ, 2023 09:11
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:26
у меня в УкрСибе отключился нах*й при пересчете 25купюр, всосал их нормально, а считалка - кирдык, тетки сказали видимо, больше 2кВт ест
даже пришла уведомляха что пополнилось, не стал писать заяву
по итогу - х*й, "аперация атменена", написал, тоже жду
так что в бекаут в Альфе спецом вешют таблы "банкомат устал" не просто так, касса работает норм
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:22
cohan
Еще раз повторю - отделение ПоверБанк было, шо там устало или не устало не видел - еще на видео снял мертвые банкопаты...
Пусть удалят отделение из списка ПоверБанков!
На минфине какуе-то хню про экологию написали еще ...
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:26
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:34
moveton
Имеет смысл только битки считать или заведение греть при таких мощностях...
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