andresBeck перший місяць безкоштовно.
Щойно перевірив: поповнення рахунку зарахувало як покупку (в мене пакет безкоштовний за рахунок депозиту, тому купую не з пакету, а з Хамелеону).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 15:25
andresBeck перший місяць безкоштовно.
Щойно перевірив: поповнення рахунку зарахувало як покупку (в мене пакет безкоштовний за рахунок депозиту, тому купую не з пакету, а з Хамелеону).
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