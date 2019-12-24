RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:25

andresBeck перший місяць безкоштовно.
Щойно перевірив: поповнення рахунку зарахувало як покупку (в мене пакет безкоштовний за рахунок депозиту, тому купую не з пакету, а з Хамелеону).
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 29.07.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:56

  andresBeck написав:Вікдрив пакетку Вайт. Щоб не платити коміс за користування - треба вже в цьому місяці набивати покупки чи перший місяць не рахується?
Поповнення мобілки через Сенс зараховується в 10 покупок для безкоштовності?
10 попвнень мобілки по 1грн проходить
lamal
 
Повідомлень: 203
З нами з: 11.03.21
Подякував: 71 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 582583584585
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 289, 290, 291
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2904 1655745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 січ, 2023 00:25
Gut
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1019 187705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 20:09
mihasik
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2680
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.