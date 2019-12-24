andresBeck перший місяць безкоштовно.
Щойно перевірив: поповнення рахунку зарахувало як покупку (в мене пакет безкоштовний за рахунок депозиту, тому купую не з пакету, а з Хамелеону).
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:25
andresBeck перший місяць безкоштовно.
Щойно перевірив: поповнення рахунку зарахувало як покупку (в мене пакет безкоштовний за рахунок депозиту, тому купую не з пакету, а з Хамелеону).
Додано: Сер 11 січ, 2023 22:56
Додано: Чет 12 січ, 2023 14:04
Re: Sense Bank
Про усиленную инкассацию в ПоверБанк отделении не наврали - 60500грн уже на счету.
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:24
для того что бы был реально бесшовный переход от внешнего источника питания к питанию от генератора у банка должны стоять ИБП которых хватит пока запустят генератор.
значек павербанк ИМХО не предусматривает бесшовность. это просто наличие генератора и бензуса на энное количество часов.
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