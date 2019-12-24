andresBeck написав:Вікдрив пакетку Вайт. Щоб не платити коміс за користування - треба вже в цьому місяці набивати покупки чи перший місяць не рахується? Поповнення мобілки через Сенс зараховується в 10 покупок для безкоштовності?
vpchelko написав:Но вот как Юр Особа причем ЕбМае - социально-и-системно важное и не может себе позволить дешманский генератор и бесперебойник для банкомата? Ну ебмае.... Совсем конченые 7 777
для того что бы был реально бесшовный переход от внешнего источника питания к питанию от генератора у банка должны стоять ИБП которых хватит пока запустят генератор. а мощные ИБП которых хватит минимум на 15-20 минут пока дядя Вася запустит генератор стоят реальных денег. держать под парами генератор что бы он запускался на автомате и переход сократился до 2-3 минут никто не будет если свет не пропадает регулярно. значек павербанк ИМХО не предусматривает бесшовность. это просто наличие генератора и бензуса на энное количество часов.
vpchelko написав:Но вот как Юр Особа причем ЕбМае - социально-и-системно важное и не может себе позволить дешманский генератор и бесперебойник для банкомата? Ну ебмае.... Совсем конченые 7 777
для того что бы был реально бесшовный переход от внешнего источника питания к питанию от генератора у банка должны стоять ИБП которых хватит пока запустят генератор. а мощные ИБП которых хватит минимум на 15-20 минут пока дядя Вася запустит генератор стоят реальных денег. держать под парами генератор что бы он запускался на автомате и переход сократился до 2-3 минут никто не будет если свет не пропадает регулярно. значек павербанк ИМХО не предусматривает бесшовность. это просто наличие генератора и бензуса на энное количество часов.
vpchelko написав:Но вот как Юр Особа причем ЕбМае - социально-и-системно важное и не может себе позволить дешманский генератор и бесперебойник для банкомата? Ну ебмае.... Совсем конченые 7 777
для того что бы был реально бесшовный переход от внешнего источника питания к питанию от генератора у банка должны стоять ИБП которых хватит пока запустят генератор. а мощные ИБП которых хватит минимум на 15-20 минут пока дядя Вася запустит генератор стоят реальных денег. держать под парами генератор что бы он запускался на автомате и переход сократился до 2-3 минут никто не будет если свет не пропадает регулярно. значек павербанк ИМХО не предусматривает бесшовность. это просто наличие генератора и бензуса на энное количество часов.
Есть генераторы с функцией АВР (автоматический ввод резерва). От 100тыс грн - налетай-покупай - или бери в аренду.