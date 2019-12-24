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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585

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Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:25

andresBeck перший місяць безкоштовно.
Щойно перевірив: поповнення рахунку зарахувало як покупку (в мене пакет безкоштовний за рахунок депозиту, тому купую не з пакету, а з Хамелеону).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:56

  andresBeck написав:Вікдрив пакетку Вайт. Щоб не платити коміс за користування - треба вже в цьому місяці набивати покупки чи перший місяць не рахується?
Поповнення мобілки через Сенс зараховується в 10 покупок для безкоштовності?
10 попвнень мобілки по 1грн проходить
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:04

Re: Sense Bank

Про усиленную инкассацию в ПоверБанк отделении не наврали - 60500грн уже на счету.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:24

  vpchelko написав:Но вот как Юр Особа причем ЕбМае - социально-и-системно важное и не может себе позволить дешманский генератор и бесперебойник для банкомата? Ну ебмае.... Совсем конченые
7
777


для того что бы был реально бесшовный переход от внешнего источника питания к питанию от генератора у банка должны стоять ИБП которых хватит пока запустят генератор.
а мощные ИБП которых хватит минимум на 15-20 минут пока дядя Вася запустит генератор стоят реальных денег. держать под парами генератор что бы он запускался на автомате и переход сократился до 2-3 минут никто не будет если свет не пропадает регулярно.
значек павербанк ИМХО не предусматривает бесшовность. это просто наличие генератора и бензуса на энное количество часов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:19

  mephala написав:
  vpchelko написав:Но вот как Юр Особа причем ЕбМае - социально-и-системно важное и не может себе позволить дешманский генератор и бесперебойник для банкомата? Ну ебмае.... Совсем конченые
7
777


для того что бы был реально бесшовный переход от внешнего источника питания к питанию от генератора у банка должны стоять ИБП которых хватит пока запустят генератор.
а мощные ИБП которых хватит минимум на 15-20 минут пока дядя Вася запустит генератор стоят реальных денег. держать под парами генератор что бы он запускался на автомате и переход сократился до 2-3 минут никто не будет если свет не пропадает регулярно.
значек павербанк ИМХО не предусматривает бесшовность. это просто наличие генератора и бензуса на энное количество часов.
пару хвилин можна і почекати
sens
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:12

  mephala написав:
  vpchelko написав:Но вот как Юр Особа причем ЕбМае - социально-и-системно важное и не может себе позволить дешманский генератор и бесперебойник для банкомата? Ну ебмае.... Совсем конченые
7
777


для того что бы был реально бесшовный переход от внешнего источника питания к питанию от генератора у банка должны стоять ИБП которых хватит пока запустят генератор.
а мощные ИБП которых хватит минимум на 15-20 минут пока дядя Вася запустит генератор стоят реальных денег. держать под парами генератор что бы он запускался на автомате и переход сократился до 2-3 минут никто не будет если свет не пропадает регулярно.
значек павербанк ИМХО не предусматривает бесшовность. это просто наличие генератора и бензуса на энное количество часов.


Есть генераторы с функцией АВР (автоматический ввод резерва). От 100тыс грн - налетай-покупай - или бери в аренду.

Хотя нет - есть другие модели и дешевле https://rozetka.com.ua/generators/c1525 ... 670=45409/, так-что недорогого бесперебойника должно хватать для полной автономности.

Я себе дома сам скоро соберу бесперебойник + генератор + безшовная переключалка напряжения.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:24

Re: Sense Bank

Мамкіни інженери, тему не переплутали?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 00:21

  Faceless написав:Мамкіни інженери, тему не переплутали?


типа этот пост по теме? удалил бы и все если что то не понравилось.
mephala
 
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