Нет, выдача потом в валюте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:54
Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:00
Re: Sense Bank
Якщо по курсу НБУ, тоді це шести місячні, але повернення також по курсу НБУ на той момент.
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