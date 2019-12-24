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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 583584585586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:54

  GALeon написав:
Може потім по завершенні депо повертають у гривні?


Нет, выдача потом в валюте.
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:00

Re: Sense Bank

skorpi написав:
Нет, выдача потом в валюте.

Якщо по курсу НБУ, тоді це шести місячні, але повернення також по курсу НБУ на той момент.
Zochan
 
Повідомлень: 697
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  #<1 ... 583584585586
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