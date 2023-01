Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:07

Мною через додаток Дія було придбано 33 од. військових облігацій «Мелітополь» — UA4000225940, а саме:

No MD-55438 від 07.11.2022 — 1 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Монобанку)

No MD-55439 від 07.11.2022 — 1 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Сенс Банку)

No MD-65930 від 01.12.2022 — 31 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Сенс Банку)



Дата погашення облігацій UA4000225940: 11.01.2023 року.



Всі зазначені облігації облікувалися на моєму рахунку в цінних паперах No300780-UA15007847 в Депозитарній установі АТ «СЕНС БАНК», про що свідчать виписки про стан рахунку в цінних паперах, договори купівлі-продажу фінансових інструментів, повідомлення про успішне виконання операції по рахунку в цінних паперах.



Станом на 12:00 13.01.2023 року (третій день) жодних виплат ані на картку ЄПідтримка Монобанку, ані на картку ЄПідтримка Сенс Банку я не отримав.



P.S. Підтримка Сенс Банку каже, що вони чомусь відправили ці кошти на мій рахунок у Спортбанк. Але вже три дні як Спортбанк ці кошти не бачить.