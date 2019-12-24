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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587>

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Sense Bank 3.8 5 56
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:54

  GALeon написав:
Може потім по завершенні депо повертають у гривні?


Нет, выдача потом в валюте.
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:00

Re: Sense Bank

skorpi написав:
Нет, выдача потом в валюте.

Якщо по курсу НБУ, тоді це шести місячні, але повернення також по курсу НБУ на той момент.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:07

Re: Sense Bank

Мною через додаток Дія було придбано 33 од. військових облігацій «Мелітополь» — UA4000225940, а саме:
No MD-55438 від 07.11.2022 — 1 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Монобанку)
No MD-55439 від 07.11.2022 — 1 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Сенс Банку)
No MD-65930 від 01.12.2022 — 31 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Сенс Банку)

Дата погашення облігацій UA4000225940: 11.01.2023 року.

Всі зазначені облігації облікувалися на моєму рахунку в цінних паперах No300780-UA15007847 в Депозитарній установі АТ «СЕНС БАНК», про що свідчать виписки про стан рахунку в цінних паперах, договори купівлі-продажу фінансових інструментів, повідомлення про успішне виконання операції по рахунку в цінних паперах.

Станом на 12:00 13.01.2023 року (третій день) жодних виплат ані на картку ЄПідтримка Монобанку, ані на картку ЄПідтримка Сенс Банку я не отримав.

P.S. Підтримка Сенс Банку каже, що вони чомусь відправили ці кошти на мій рахунок у Спортбанк. Але вже три дні як Спортбанк ці кошти не бачить.
pavel_good
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:51

pavel_good

тут немає підтримки від банку

проблема відома, подібні кейси вже озвучувались іншими інвесторами, зверніться до Роми в телеграм каналі
https://t.me/investmentsense
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:26

  greenozon написав:pavel_good

тут немає підтримки від банку

проблема відома, подібні кейси вже озвучувались іншими інвесторами, зверніться до Роми в телеграм каналі
https://t.me/investmentsense


хорошая хрень
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:18

Re: Sense Bank

Обещали в следующий раз сделать всё чётко, как и до этого.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:29

"Щось пішло не так" - пора робити патент і слоган банку! :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:16

Скажите, а давно 100 гривен за обслуживание хамелеона стали снимать _до_ расчетной даты?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:39

M-Audio
РД часом не на выхах?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:41

  M-Audio написав:Скажите, а давно 100 гривен за обслуживание хамелеона стали снимать _до_ расчетной даты?

Якщо РД припадає на вихідні то в п'ятницю ввечері вже знімають але реально проводка буде понеділком. Аналогічно по депозитами - якщо виплата відсотків у неділю-понеділок - відсотки вже на картці вранці субботи, але проводка знов таки понеділком
Alien
 
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