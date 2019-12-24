Нет, выдача потом в валюте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:54
Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:00
Re: Sense Bank
Якщо по курсу НБУ, тоді це шести місячні, але повернення також по курсу НБУ на той момент.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:07
Re: Sense Bank
Мною через додаток Дія було придбано 33 од. військових облігацій «Мелітополь» — UA4000225940, а саме:
No MD-55438 від 07.11.2022 — 1 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Монобанку)
No MD-55439 від 07.11.2022 — 1 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Сенс Банку)
No MD-65930 від 01.12.2022 — 31 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Сенс Банку)
Дата погашення облігацій UA4000225940: 11.01.2023 року.
Всі зазначені облігації облікувалися на моєму рахунку в цінних паперах No300780-UA15007847 в Депозитарній установі АТ «СЕНС БАНК», про що свідчать виписки про стан рахунку в цінних паперах, договори купівлі-продажу фінансових інструментів, повідомлення про успішне виконання операції по рахунку в цінних паперах.
Станом на 12:00 13.01.2023 року (третій день) жодних виплат ані на картку ЄПідтримка Монобанку, ані на картку ЄПідтримка Сенс Банку я не отримав.
P.S. Підтримка Сенс Банку каже, що вони чомусь відправили ці кошти на мій рахунок у Спортбанк. Але вже три дні як Спортбанк ці кошти не бачить.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:51
pavel_good
тут немає підтримки від банку
проблема відома, подібні кейси вже озвучувались іншими інвесторами, зверніться до Роми в телеграм каналі
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:26
хорошая хрень
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:18
Re: Sense Bank
Обещали в следующий раз сделать всё чётко, как и до этого.
Додано: Суб 14 січ, 2023 10:16
Скажите, а давно 100 гривен за обслуживание хамелеона стали снимать _до_ расчетной даты?
Додано: Суб 14 січ, 2023 10:41
Якщо РД припадає на вихідні то в п'ятницю ввечері вже знімають але реально проводка буде понеділком. Аналогічно по депозитами - якщо виплата відсотків у неділю-понеділок - відсотки вже на картці вранці субботи, але проводка знов таки понеділком
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