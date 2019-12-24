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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 11:14

  Alien написав:
  M-Audio написав:Скажите, а давно 100 гривен за обслуживание хамелеона стали снимать _до_ расчетной даты?

Якщо РД припадає на вихідні то в п'ятницю ввечері вже знімають але реально проводка буде понеділком. Аналогічно по депозитами - якщо виплата відсотків у неділю-понеділок - відсотки вже на картці вранці субботи, але проводка знов таки понеділком

Тут важливіше те, що вивести баланс в 0, виявляється, потрібно заздалегідь.

Щось останнім часом кількість граблів зашкалює. Уся вигода від використання банківських продуктів нівелюється однією-двома пастками, що не вдалося вчасно помітити.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 12:31

А чому виявляється? Ви з аллою недавно? Адже у Алли так і раніше було - якщо РД у вихідний або святковий то гаситись треба було так щоб кошти пройшли по рахунку не пізніше останнього робочого дня напередодні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:07

  Alien написав:А чому виявляється? Ви з аллою недавно? Адже у Алли так і раніше було - якщо РД у вихідний або святковий то гаситись треба було так щоб кошти пройшли по рахунку не пізніше останнього робочого дня напередодні

Давно. Я пам'ятаю, було таке, але згодом воно вже проходило день в день, якщо переказ в межах банку, тож перестав звертати увагу. А потім вже й взагалі не актуально стало, і деталі забулися. До моменту, коли плату за обслуговування додали до тарифу знову. Але щоб і кошти знімало заздалегідь, такого раніше, здається, не було.
M-Audio
 
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