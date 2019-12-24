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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 січ, 2023 11:14
Alien написав: M-Audio написав:
Скажите, а давно 100 гривен за обслуживание хамелеона стали снимать _до_ расчетной даты?
Якщо РД припадає на вихідні то в п'ятницю ввечері вже знімають але реально проводка буде понеділком. Аналогічно по депозитами - якщо виплата відсотків у неділю-понеділок - відсотки вже на картці вранці субботи, але проводка знов таки понеділком
Тут важливіше те, що вивести баланс в 0, виявляється, потрібно заздалегідь.
Щось останнім часом кількість граблів зашкалює. Уся вигода від використання банківських продуктів нівелюється однією-двома пастками, що не вдалося вчасно помітити.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 12:31
А чому виявляється? Ви з аллою недавно? Адже у Алли так і раніше було - якщо РД у вихідний або святковий то гаситись треба було так щоб кошти пройшли по рахунку не пізніше останнього робочого дня напередодні
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Alien
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:07
Alien написав:
А чому виявляється? Ви з аллою недавно? Адже у Алли так і раніше було - якщо РД у вихідний або святковий то гаситись треба було так щоб кошти пройшли по рахунку не пізніше останнього робочого дня напередодні
Давно. Я пам'ятаю, було таке, але згодом воно вже проходило день в день, якщо переказ в межах банку, тож перестав звертати увагу. А потім вже й взагалі не актуально стало, і деталі забулися. До моменту, коли плату за обслуговування додали до тарифу знову. Але щоб і кошти знімало заздалегідь, такого раніше, здається, не було.
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