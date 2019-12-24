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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 січ, 2023 11:14
Alien написав: M-Audio написав:
Скажите, а давно 100 гривен за обслуживание хамелеона стали снимать _до_ расчетной даты?
Якщо РД припадає на вихідні то в п'ятницю ввечері вже знімають але реально проводка буде понеділком. Аналогічно по депозитами - якщо виплата відсотків у неділю-понеділок - відсотки вже на картці вранці субботи, але проводка знов таки понеділком
Тут важливіше те, що вивести баланс в 0, виявляється, потрібно заздалегідь.
Щось останнім часом кількість граблів зашкалює. Уся вигода від використання банківських продуктів нівелюється однією-двома пастками, що не вдалося вчасно помітити.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 12:31
А чому виявляється? Ви з аллою недавно? Адже у Алли так і раніше було - якщо РД у вихідний або святковий то гаситись треба було так щоб кошти пройшли по рахунку не пізніше останнього робочого дня напередодні
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Alien
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:07
Alien написав:
А чому виявляється? Ви з аллою недавно? Адже у Алли так і раніше було - якщо РД у вихідний або святковий то гаситись треба було так щоб кошти пройшли по рахунку не пізніше останнього робочого дня напередодні
Давно. Я пам'ятаю, було таке, але згодом воно вже проходило день в день, якщо переказ в межах банку, тож перестав звертати увагу. А потім вже й взагалі не актуально стало, і деталі забулися. До моменту, коли плату за обслуговування додали до тарифу знову. Але щоб і кошти знімало заздалегідь, такого раніше, здається, не було.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 22:11
M-Audio написав:
Але щоб і кошти знімало заздалегідь, такого раніше, здається, не було.
зараз все працює так як працювало до відміни РКО. мабуть просто ви призабули як воно працювало.
після закриття п’ятниці завжди запускався розрахунок закриття періодів РД яких припадало на вихідні і всі суми хоч і малювало в п’ятницю але по рахунку розподіляло понеділком.
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mephala
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Додано: Пон 16 січ, 2023 10:08
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 10:22
_PORT_UA, купити якійсь непотріб куму, свату, сусіду
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Додано: Пон 16 січ, 2023 10:23
Amethyst написав:_PORT_UA, купити якійсь непотріб
Ще краще - щось корисне. Я в супермаркеті розраховуюсь просто
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Faceless
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