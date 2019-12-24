RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:22

_PORT_UA, купити якійсь непотріб куму, свату, сусіду
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3493
З нами з: 05.05.21
Подякував: 225 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:23

Re: Sense Bank

Amethyst написав:_PORT_UA, купити якійсь непотріб
Ще краще - щось корисне. Я в супермаркеті розраховуюсь просто
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32595
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1361 раз.
Подякували: 7677 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:10

  _PORT_UA написав:Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?

Через депо ?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:42

  mihasik написав:
  _PORT_UA написав:Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?

Через депо ?

Ніт, з Реда не можна відкрити депо
Тільки пропити
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3493
З нами з: 05.05.21
Подякував: 225 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 01:17

Re: Sense Bank

  _PORT_UA написав:Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?

Якщо повністю закрити кредитну картку у відділенні, то власні кошти повернуть без комісії.
Але не певний що воно того вартує.
foxluck
 
Повідомлень: 462
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 584585586587
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 290, 291, 292
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2911 1670343
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 січ, 2023 01:32
flex123
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1019 187821
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 20:09
mihasik
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2705
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.