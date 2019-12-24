|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 січ, 2023 10:22
_PORT_UA, купити якійсь непотріб куму, свату, сусіду
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3493
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 649 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 16 січ, 2023 10:23
Amethyst написав:_PORT_UA, купити якійсь непотріб
Ще краще - щось корисне. Я в супермаркеті розраховуюсь просто
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32595
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1361 раз.
- Подякували: 7677 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 16 січ, 2023 19:10
_PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Через депо ?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1246
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 січ, 2023 20:42
mihasik написав: _PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Через депо ?
Ніт, з Реда не можна відкрити депо
Тільки пропити
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3493
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 649 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 17 січ, 2023 01:17
_PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Якщо повністю закрити кредитну картку у відділенні, то власні кошти повернуть без комісії.
Але не певний що воно того вартує.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 462
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 08:04
Amethyst написав: mihasik написав: _PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Через депо ?
Ніт, з Реда не можна відкрити депо
Тільки пропити
а ОВДП через ДІЯ ?
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 998
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 08:27
_PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Наверное, стоит уточнить порядок суммы. А то народ в предложениях скоро дойдёт до покупки Сенс банка себе
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2724
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2912
|1670683
|
Вів 17 січ, 2023 08:16
Alien
|
|1019
|187824
|
|
|6
|2706
|
|