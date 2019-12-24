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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:22

_PORT_UA, купити якійсь непотріб куму, свату, сусіду
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:23

Re: Sense Bank

Amethyst написав:_PORT_UA, купити якійсь непотріб
Ще краще - щось корисне. Я в супермаркеті розраховуюсь просто
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 32595
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1361 раз.
Подякували: 7677 раз.
 
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7
3
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:10

  _PORT_UA написав:Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?

Через депо ?
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:42

  mihasik написав:
  _PORT_UA написав:Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?

Через депо ?

Ніт, з Реда не можна відкрити депо
Тільки пропити
Amethyst
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Повідомлень: 3493
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 01:17

Re: Sense Bank

  _PORT_UA написав:Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?

Якщо повністю закрити кредитну картку у відділенні, то власні кошти повернуть без комісії.
Але не певний що воно того вартує.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:04

  Amethyst написав:
  mihasik написав:
  _PORT_UA написав:Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?

Через депо ?

Ніт, з Реда не можна відкрити депо
Тільки пропити

а ОВДП через ДІЯ ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:27

  _PORT_UA написав:Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?

Наверное, стоит уточнить порядок суммы. А то народ в предложениях скоро дойдёт до покупки Сенс банка себе :lol:
moveton
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