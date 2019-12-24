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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 січ, 2023 10:22
_PORT_UA, купити якійсь непотріб куму, свату, сусіду
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Amethyst
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Додано: Пон 16 січ, 2023 10:23
Amethyst написав:_PORT_UA, купити якійсь непотріб
Ще краще - щось корисне. Я в супермаркеті розраховуюсь просто
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Додано: Пон 16 січ, 2023 19:10
_PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Через депо ?
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mihasik
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:42
mihasik написав: _PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Через депо ?
Ніт, з Реда не можна відкрити депо
Тільки пропити
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Amethyst
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Додано: Вів 17 січ, 2023 01:17
_PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Якщо повністю закрити кредитну картку у відділенні, то власні кошти повернуть без комісії.
Але не певний що воно того вартує.
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foxluck
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Додано: Вів 17 січ, 2023 08:04
Amethyst написав: mihasik написав: _PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Через депо ?
Ніт, з Реда не можна відкрити депо
Тільки пропити
а ОВДП через ДІЯ ?
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Kalgan
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Додано: Вів 17 січ, 2023 08:27
_PORT_UA написав:
Так сталося, що було повернення коштів на кредитну картку Ред, які тепер позначені як Власні кошти. При спробі вивести малює комісію 20грн. Не підкажете, чи є варіанти якось вивести ці кошти без комісії?
Наверное, стоит уточнить порядок суммы. А то народ в предложениях скоро дойдёт до покупки Сенс банка себе
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moveton
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Додано: Вів 17 січ, 2023 11:43
Виплата нарешті відбулася. Відбувся збій на стороні Таскомбанку. Дякую підтримці Сенс Банку за супровід проблеми
pavel_good написав:
Мною через додаток Дія було придбано 33 од. військових облігацій «Мелітополь» — UA4000225940, а саме:
No MD-55438 від 07.11.2022 — 1 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Монобанку)
No MD-55439 від 07.11.2022 — 1 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Сенс Банку)
No MD-65930 від 01.12.2022 — 31 од. ОВДП (виплата на ЄПідтримка Сенс Банку)
Дата погашення облігацій UA4000225940: 11.01.2023 року.
Всі зазначені облігації облікувалися на моєму рахунку в цінних паперах No300780-UA15007847 в Депозитарній установі АТ «СЕНС БАНК», про що свідчать виписки про стан рахунку в цінних паперах, договори купівлі-продажу фінансових інструментів, повідомлення про успішне виконання операції по рахунку в цінних паперах.
Станом на 12:00 13.01.2023 року (третій день) жодних виплат ані на картку ЄПідтримка Монобанку, ані на картку ЄПідтримка Сенс Банку я не отримав.
P.S. Підтримка Сенс Банку каже, що вони чомусь відправили ці кошти на мій рахунок у Спортбанк. Але вже три дні як Спортбанк ці кошти не бачить.
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pavel_good
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:01
Сєня з 16 лютого 2023 планує змінити формулювання пункту 4,2,7 виклавши його в наступній редакції:
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних
платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При
бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму,
що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом
НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування
вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума
коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття
готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки.
При цьому, для Клієнтів « aClub» таке попередження Банку здійснюється за 1 (один) робочий день (без урахування
вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів та у випадку бажання одноразово отримати суму в розмірі, що перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень чи еквіваленту вказаної
суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку.
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Alien
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:28
покращення
3.4.33. Особливості переводу Клієнтів на розширені пакети тарифів за Кредитними картками.
1. Клієнти, що станом на 16.02.2023 року користувались послугами Банку, а саме кредитними картками, а також користувались послугами страхування, з вказаної дати переводяться на розширені пакети тарифів
3. Якщо Клієнт відмовляється від обслуговування на новому ТП - «Пакет розширений» або «Пакет розширений+» або «Пакет розширений++» та бажає повернутися до обслуговування на ТП, яким він користувався до такої зміни, Клієнту необхідно звернутися до Контакт-Центру Банку для подання відповідної Заяви на зміну. Зміна ТП відбувається не пізніше наступного дня з дати звернення Клієнта до Контакт-Центру Банку. Комісія за обслуговування основної картки «Пакет розширений»/ «Пакет розширений+» / «Пакет розширений++», яка списана в Розрахункову дату, що передує даті подання Клієнтом в Банк Заяви на зміну ТП, не повертаються.
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Kalgan
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