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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 14:44
Kalgan написав:покращення
Це тільки до страховок?
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Zochan
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:47
Zochan написав:
Kalgan написав:покращення
Це тільки до страховок?
в тг пишуть, що так
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Kalgan
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:25
Alien написав:
При цьому, для Клієнтів « aClub» таке попередження Банку здійснюється за 1 (один) робочий день (без урахування
вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів та у випадку бажання одноразово отримати суму в розмірі, що перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень чи еквіваленту вказаної
суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку.
интересно какие условия этого А-Клуба (интересно а че клуб не переименовали?) что для них так расщедрились
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mephala
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