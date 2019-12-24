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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 585586587588

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:44

Re: Sense Bank

Kalgan написав:покращення

Це тільки до страховок?
Zochan
 
Повідомлень: 700
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:47

  Zochan написав:
Kalgan написав:покращення

Це тільки до страховок?

в тг пишуть, що так
Kalgan
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:25

  Alien написав:При цьому, для Клієнтів « aClub» таке попередження Банку здійснюється за 1 (один) робочий день (без урахування
вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів та у випадку бажання одноразово отримати суму в розмірі, що перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень чи еквіваленту вказаної
суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку.


интересно какие условия этого А-Клуба (интересно а че клуб не переименовали?) что для них так расщедрились
mephala
 
Повідомлень: 7805
З нами з: 07.04.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 824 раз.
 
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  #<1 ... 585586587588
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