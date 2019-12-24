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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 585586587588

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:44

Re: Sense Bank

Kalgan написав:покращення

Це тільки до страховок?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:47

  Zochan написав:
Kalgan написав:покращення

Це тільки до страховок?

в тг пишуть, що так
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:25

  Alien написав:При цьому, для Клієнтів « aClub» таке попередження Банку здійснюється за 1 (один) робочий день (без урахування
вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів та у випадку бажання одноразово отримати суму в розмірі, що перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень чи еквіваленту вказаної
суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку.


интересно какие условия этого А-Клуба (интересно а че клуб не переименовали?) что для них так расщедрились
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:08

Re: Sense Bank

Колеги, ще одна нехороша новина по банку - з вчорашнього дня при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) застосовується подвійна конвертація через долар.

Сьогодні розбирав ситуацію з родичами. Інфу підтвердили на ГЛ.
Орієнтовно при теперішньому курсі виходить різниця в 1 Гривню на 1 Євро (по курсу карткових операцій).

Враховуйте! :evil: Інформація ніде не публікувалась, оскільки це не зміна тарифів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:23

  stas_rst написав:Колеги, ще одна нехороша новина по банку - з вчорашнього дня при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) застосовується подвійна конвертація через долар.


и ссылочку обновили. если раньше было для визы и мастера по разному то теперь под одну гребенку
олд
Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?
нью
Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:57

Re: Sense Bank

  stas_rst написав:виходить різниця в 1 Гривню на 1 Євро

Какой курс получался при снятии? Там же еще 2% местный банк берет?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:35

Re: Sense Bank

Если 13.01 курс при расчёте хамелеоном в евро был 40.7, то 17.01 уже получилось 41.71
Citizen_D
 
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