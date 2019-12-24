Kalgan написав:покращення
Це тільки до страховок?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 14:44
Re: Sense Bank
Це тільки до страховок?
Додано: Вів 17 січ, 2023 14:47
Додано: Вів 17 січ, 2023 15:25
интересно какие условия этого А-Клуба (интересно а че клуб не переименовали?) что для них так расщедрились
Додано: Вів 17 січ, 2023 18:08
Re: Sense Bank
Колеги, ще одна нехороша новина по банку - з вчорашнього дня при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) застосовується подвійна конвертація через долар.
Сьогодні розбирав ситуацію з родичами. Інфу підтвердили на ГЛ.
Орієнтовно при теперішньому курсі виходить різниця в 1 Гривню на 1 Євро (по курсу карткових операцій).
Враховуйте! Інформація ніде не публікувалась, оскільки це не зміна тарифів.
Додано: Вів 17 січ, 2023 18:23
и ссылочку обновили. если раньше было для визы и мастера по разному то теперь под одну гребенку
олд
нью
Додано: Вів 17 січ, 2023 18:57
Re: Sense Bank
Додано: Вів 17 січ, 2023 19:35
Re: Sense Bank
Если 13.01 курс при расчёте хамелеоном в евро был 40.7, то 17.01 уже получилось 41.71
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