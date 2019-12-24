Alien написав:При цьому, для Клієнтів « aClub» таке попередження Банку здійснюється за 1 (один) робочий день (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів та у випадку бажання одноразово отримати суму в розмірі, що перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку.
интересно какие условия этого А-Клуба (интересно а че клуб не переименовали?) что для них так расщедрились
Alien написав:письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки
От чому банки в Україні мають такі необмежені можливості, і їх посадовцям все сходить з рук? Чому, власне, тільки 10 днів, а не, скажімо, рік? Яка принципова різниця? І чому клієнт тоді не може вимагати у банка письмового запросу на отримання чергового платежу за кредитом за ті ж 10 днів? Риторичні питання. Але ясно одне - ніхто за таких умов гроші сюди більше не принесе, а значить, після закінчення поточних депозитів -- остаточне прощавай.
M-Audio написав:Дуже дякую за вчасну новину. Тепер навіть Приватбанк вигідніше. Нажаль, відправити банку у відставку не можу з причини наявності депозитів.
А что, наличие депозитов заставляет рассчитываться картами банка? Так-то гривневая карта Аллы почти всё время была далеко не самым выгодным вариантом для расчётов в валюте (хотя для обнала в пределах бескомисного лимита не уверен, что и сейчас Приват станет лучше даже для евро). Лично мне это не мешает пользоваться другими возможностями этого банка. Хотя, если религиозное что-то...