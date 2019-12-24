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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 21:05
moveton написав: M-Audio написав:
Дуже дякую за вчасну новину. Тепер навіть Приватбанк вигідніше.
Нажаль, відправити банку у відставку не можу з причини наявності депозитів.
А что, наличие депозитов заставляет рассчитываться картами банка?
Нет, не заставляет. Но не позволяет забыть про этот банк. Хотя посмотрим, может и сгодится ещё на что. Надо сказать, что я иногда сознательно рассчитывался в валюте кредиткой RED, по которой была такая конвертация уже. Но тогда почему-то не было такой дикой разницы между заявленным и фактическим курсом. Кажется, у ПУМБа курс получается в результате меньше, хотя механизм тот же. Отсюда вывод -- дело не в механизме, а в желании навариться на клиентах, которые не заметят подлога, и будут некоторое время ориентироваться на красивую цифру курса евро, которая к реальному курсу уже отношения не имеет совсем.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:45
M-Audio написав:
которые не заметят подлога, и будут некоторое время ориентироваться на красивую цифру курса евро, которая к реальному курсу уже отношения не имеет совсем.
правило проверяйте деньги не отходя от кассы работает всегда и везде.
я лично всегда смотрю по чем вышел курс после распределения суммы по счету.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:46
mephala написав: M-Audio написав:
которые не заметят подлога, и будут некоторое время ориентироваться на красивую цифру курса евро, которая к реальному курсу уже отношения не имеет совсем.
правило проверяйте деньги не отходя от кассы работает всегда и везде.
я лично всегда смотрю по чем вышел курс после распределения суммы по счету.
И чем это поможет, когда операция уже давно сделана?
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M-Audio
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:49
M-Audio написав:
От чому банки в Україні мають такі необмежені можливості, і їх посадовцям все сходить з рук? Чому, власне, тільки 10 днів, а не, скажімо, рік? Яка принципова різниця?
потому что банк предлагает услугу а не вы. вы же не диктуете на рынке какую картошку должна продавать бабка. вы или покупаете или проходите мимо. так и тут - просто пройдем мимо.
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mephala
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:50
M-Audio
что бы было раз а не некоторое время)
с алкой никогда расслабляться нельзя было. тут постоянно идет игра в кошки мышки.
и не забывайте что сейчас процветает карточный туризм. так что как алла закрылась от депошек 10 дневным заказом так и от карточных туристов закрывается. в смысле не запрещает а делает экономически хуже чем у других банков. может алке хуже валюту подганяют. все ИМХО.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:46
ВIВ написав: stas_rst написав:
виходить різниця в 1 Гривню на 1 Євро
Какой курс получался при снятии? Там же еще 2% местный банк берет?
Курс 41,7 при картковому 40,75 на сьогодні
2% банки не беруть, якщо знати , які не беруть
Віза і мс - без різниці
Востаннє редагувалось stas_rst
в Вів 17 січ, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:49
Також практично в усіх банках іде комісія 2-3% саме банку емітента в Україні за обнал за кордоном з гривневого рахунку.
У сенса цього не було в межах 20к / міс
Тепер уже пофіг на 20к, бо є подвійний конверт .
А якщо вийти за 20к, то ще й 3% або мін 1 долар
Зате на гл похвалились, що з 16.01 оплата і зняття в доларах з грн карти - без подвійної конвертації
Круто. Усі перебираються у США
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stas_rst
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