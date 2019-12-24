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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:05

  moveton написав:
  M-Audio написав:Дуже дякую за вчасну новину. Тепер навіть Приватбанк вигідніше.
Нажаль, відправити банку у відставку не можу з причини наявності депозитів.

А что, наличие депозитов заставляет рассчитываться картами банка?
Нет, не заставляет. Но не позволяет забыть про этот банк. Хотя посмотрим, может и сгодится ещё на что. Надо сказать, что я иногда сознательно рассчитывался в валюте кредиткой RED, по которой была такая конвертация уже. Но тогда почему-то не было такой дикой разницы между заявленным и фактическим курсом. Кажется, у ПУМБа курс получается в результате меньше, хотя механизм тот же. Отсюда вывод -- дело не в механизме, а в желании навариться на клиентах, которые не заметят подлога, и будут некоторое время ориентироваться на красивую цифру курса евро, которая к реальному курсу уже отношения не имеет совсем.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:45

  M-Audio написав:которые не заметят подлога, и будут некоторое время ориентироваться на красивую цифру курса евро, которая к реальному курсу уже отношения не имеет совсем.


правило проверяйте деньги не отходя от кассы работает всегда и везде.
я лично всегда смотрю по чем вышел курс после распределения суммы по счету.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:46

  mephala написав:
  M-Audio написав:которые не заметят подлога, и будут некоторое время ориентироваться на красивую цифру курса евро, которая к реальному курсу уже отношения не имеет совсем.


правило проверяйте деньги не отходя от кассы работает всегда и везде.
я лично всегда смотрю по чем вышел курс после распределения суммы по счету.

И чем это поможет, когда операция уже давно сделана?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:49

Re: Sense Bank

  M-Audio написав:От чому банки в Україні мають такі необмежені можливості, і їх посадовцям все сходить з рук? Чому, власне, тільки 10 днів, а не, скажімо, рік? Яка принципова різниця?

потому что банк предлагает услугу а не вы. вы же не диктуете на рынке какую картошку должна продавать бабка. вы или покупаете или проходите мимо. так и тут - просто пройдем мимо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:50

M-Audio
что бы было раз а не некоторое время)
с алкой никогда расслабляться нельзя было. тут постоянно идет игра в кошки мышки.
и не забывайте что сейчас процветает карточный туризм. так что как алла закрылась от депошек 10 дневным заказом так и от карточных туристов закрывается. в смысле не запрещает а делает экономически хуже чем у других банков. может алке хуже валюту подганяют. все ИМХО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:46

Sense Bank

ВIВ написав:
  stas_rst написав:виходить різниця в 1 Гривню на 1 Євро

Какой курс получался при снятии? Там же еще 2% местный банк берет?
Курс 41,7 при картковому 40,75 на сьогодні

2% банки не беруть, якщо знати , які не беруть :)

Віза і мс - без різниці
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 17 січ, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:49

Sense Bank

Також практично в усіх банках іде комісія 2-3% саме банку емітента в Україні за обнал за кордоном з гривневого рахунку.
У сенса цього не було в межах 20к / міс
Тепер уже пофіг на 20к, бо є подвійний конверт .
А якщо вийти за 20к, то ще й 3% або мін 1 долар
Зате на гл похвалились, що з 16.01 оплата і зняття в доларах з грн карти - без подвійної конвертації :)
Круто. Усі перебираються у США :)
stas_rst
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