Додано: Вів 17 січ, 2023 21:05

moveton написав: M-Audio написав: Дуже дякую за вчасну новину. Тепер навіть Приватбанк вигідніше.

Нажаль, відправити банку у відставку не можу з причини наявності депозитів. Дуже дякую за вчасну новину. Тепер навіть Приватбанк вигідніше.Нажаль, відправити банку у відставку не можу з причини наявності депозитів.

А что, наличие депозитов заставляет рассчитываться картами банка? А что, наличие депозитов заставляет рассчитываться картами банка?

Нет, не заставляет. Но не позволяет забыть про этот банк. Хотя посмотрим, может и сгодится ещё на что. Надо сказать, что я иногда сознательно рассчитывался в валюте кредиткой RED, по которой была такая конвертация уже. Но тогда почему-то не было такой дикой разницы между заявленным и фактическим курсом. Кажется, у ПУМБа курс получается в результате меньше, хотя механизм тот же. Отсюда вывод -- дело не в механизме, а в желании навариться на клиентах, которые не заметят подлога, и будут некоторое время ориентироваться на красивую цифру курса евро, которая к реальному курсу уже отношения не имеет совсем.