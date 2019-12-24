Додано: Сер 18 січ, 2023 07:29

mephala написав: M-Audio написав: От чому банки в Україні мають такі необмежені можливості, і їх посадовцям все сходить з рук? Чому, власне, тільки 10 днів, а не, скажімо, рік? Яка принципова різниця? От чому банки в Україні мають такі необмежені можливості, і їх посадовцям все сходить з рук? Чому, власне, тільки 10 днів, а не, скажімо, рік? Яка принципова різниця?

потому что банк предлагает услугу а не вы. вы же не диктуете на рынке какую картошку должна продавать бабка. вы или покупаете или проходите мимо. так и тут - просто пройдем мимо. потому что банк предлагает услугу а не вы. вы же не диктуете на рынке какую картошку должна продавать бабка. вы или покупаете или проходите мимо. так и тут - просто пройдем мимо.

Тут такое дело, что условия меняются, когда картошка уже куплена, а оказывается, что её ещё 10 рабочих дней надо подождать, и отменить сделку нельзя. И, в принципе, такое изменение условий вполне можно было бы признать недействительным, если бы игра стоила свеч. Потому что на момент заключения депозитного договора такого условия не было, а если бы оно тогда было, то договор на этих условиях не был бы заключен. Это вполне является основанием для признания изменений недействительными. Если бы в Украине был популярен механизм группового иска, и было бы достаточное число небайдужих.Тут ещё про карточный туризм написали, но я вообще не вижу, как эти темы пересекаются. Для карточного туризма депозиты не нужны вообще, и деньги снимаются не в кассе.