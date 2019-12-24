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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 07:52
IMPRINTER, насколько я понял, то изменения касается только тех, кто имел страховку по карте (стандартные, которые идут при оформлении карты, и ту, которую можно подключить сейчас самостоятельно).
До декабря страховка предоставлялась через Альфа-Страхование, сейчас предоставляет её банк.
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Howl
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Додано: Сер 18 січ, 2023 07:59
Howl написав:IMPRINTER, насколько я понял, то изменения касается только тех, кто имел страховку по карте (стандартные, которые идут при оформлении карты, и ту, которую можно подключить сейчас самостоятельно).
До декабря страховка предоставлялась через Альфа-Страхование, сейчас предоставляет её банк.
Как банк может предоставлять по сути услуги страхования не имея лицензии на этот вид деятельности?
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qreaton
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Додано: Сер 18 січ, 2023 08:30
Howl написав:
IMPRINTER, насколько я понял, то изменения касается только тех, кто имел страховку по карте (стандартные, которые идут при оформлении карты, и ту, которую можно подключить сейчас самостоятельно).
До декабря страховка предоставлялась через Альфа-Страхование, сейчас предоставляет её банк.
Наскільки я пам'ятаю у колишньої альфи був період коли мало не усі кредитки йшли зі страховиками. Як зараз пам'ятаю, що одну треба було відключити одразу після оформлення, а іншу після першої рд. Потім було ніби послаблення і з'явились кредитки без страхівок. Здається їх вже не було у реда, хамона та ін. Але особливістю тих кредиток де страхівка була було те що відключити її назавжди було неможливо. Тобто при перевипуску вони виявлялись знов підключеними і їх треба було знов відключати. От наразі в мене питання - чи не вийде так що вже не Алла а Сенс з 16 лютого повключає страхівки у різних там Максимок та схожим карткам які є ще в наявності у панства. А про те що це ваша кредитка знов "застраХЕРена" ви взнаєте лише після того як вас побриють. Адже певен що більшість із володарів старих кредитних карток вже й не пам'ятають що вони у них зі страхівками які можна лише відключити на час але не розторгнути. То чи не були зміни прийняті з єдиною метою - поголити овець?
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Alien
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