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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 07:52

Re: Sense Bank

IMPRINTER, насколько я понял, то изменения касается только тех, кто имел страховку по карте (стандартные, которые идут при оформлении карты, и ту, которую можно подключить сейчас самостоятельно).

До декабря страховка предоставлялась через Альфа-Страхование, сейчас предоставляет её банк.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 07:59

Re: Sense Bank

Howl написав:IMPRINTER, насколько я понял, то изменения касается только тех, кто имел страховку по карте (стандартные, которые идут при оформлении карты, и ту, которую можно подключить сейчас самостоятельно).

До декабря страховка предоставлялась через Альфа-Страхование, сейчас предоставляет её банк.
Как банк может предоставлять по сути услуги страхования не имея лицензии на этот вид деятельности?
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 08:30

  Howl написав:IMPRINTER, насколько я понял, то изменения касается только тех, кто имел страховку по карте (стандартные, которые идут при оформлении карты, и ту, которую можно подключить сейчас самостоятельно).

До декабря страховка предоставлялась через Альфа-Страхование, сейчас предоставляет её банк.

Наскільки я пам'ятаю у колишньої альфи був період коли мало не усі кредитки йшли зі страховками. Як зараз пам'ятаю, що одну треба було відключити одразу після оформлення, а іншу після першої рд. Потім було ніби послаблення і з'явились кредитки без страхівок. Здається їх вже не було у реда, хамона та ін. Але особливістю тих кредиток де страхівка була було те що відключити її назавжди було неможливо. Тобто при перевипуску вони виявлялись знов підключеними і їх треба було знов відключати. От наразі в мене питання - чи не вийде так що вже не Алла а Сенс з 16 лютого повключає страхівки у різних там Максимок та схожим карткам які є ще в наявності у панства. А про те що це ваша кредитка знов "застраХЕРена" ви взнаєте лише після того як вас побриють. Адже певен що більшість із володарів старих кредитних карток вже й не пам'ятають що вони у них зі страхівками які можна лише відключити на час але не розторгнути. То чи не були зміни прийняті з єдиною метою - поголити овець?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 09:44

Re: Sense Bank

Alien написав:
  Howl написав:IMPRINTER, насколько я понял, то изменения касается только тех, кто имел страховку по карте (стандартные, которые идут при оформлении карты, и ту, которую можно подключить сейчас самостоятельно).

До декабря страховка предоставлялась через Альфа-Страхование, сейчас предоставляет её банк.

Наскільки я пам'ятаю у колишньої альфи був період коли мало не усі кредитки йшли зі страховками. Як зараз пам'ятаю, що одну треба було відключити одразу після оформлення, а іншу після першої рд. Потім було ніби послаблення і з'явились кредитки без страхівок. Здається їх вже не було у реда, хамона та ін. Але особливістю тих кредиток де страхівка була було те що відключити її назавжди було неможливо. Тобто при перевипуску вони виявлялись знов підключеними і їх треба було знов відключати. От наразі в мене питання - чи не вийде так що вже не Алла а Сенс з 16 лютого повключає страхівки у різних там Максимок та схожим карткам які є ще в наявності у панства. А про те що це ваша кредитка знов "застраХЕРена" ви взнаєте лише після того як вас побриють. Адже певен що більшість із володарів старих кредитних карток вже й не пам'ятають що вони у них зі страхівками які можна лише відключити на час але не розторгнути. То чи не були зміни прийняті з єдиною метою - поголити овець?
Да, совершенно верно, при перевыпуске эта опция всегда появлялась. Хотя на тревал, помню и сама как то все время появлялась, после отключения. Последний продукт диджитал "Выгода" без страховки хоть?
qreaton
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