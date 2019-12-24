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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 588589590591

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:15

  kulikrom написав:начебто на Али за товари до 15$ по 36,56 будемо сплачувати тепер

Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:35

  alex lem написав:
  kulikrom написав:начебто на Али за товари до 15$ по 36,56 будемо сплачувати тепер

Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?

Почему не па восемь - это у китайцев справшивать нужно. Но и почему 36,56 мне тоже не ясно. Зашёл сейчас на алиэкспресс, поменял валюту и разделил: 37.67 к доллару курс получился. Как-то особой выгодности от удешевлённого DCC не наблюдается.
moveton
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  #<1 ... 588589590591
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