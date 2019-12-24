|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 20:15
kulikrom написав:
начебто на Али за товари до 15$ по 36,56 будемо сплачувати тепер
Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2539
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 20:35
alex lem написав: kulikrom написав:
начебто на Али за товари до 15$ по 36,56 будемо сплачувати тепер
Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?
Почему не па восемь - это у китайцев справшивать нужно. Но и почему 36,56 мне тоже не ясно. Зашёл сейчас на алиэкспресс, поменял валюту и разделил: 37.67 к доллару курс получился. Как-то особой выгодности от удешевлённого DCC не наблюдается.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2743
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2920
|1678581
|
Сер 18 січ, 2023 09:19
Alien
|
|1019
|187855
|
|
|6
|2714
|
|