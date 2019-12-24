Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 20:15
Додано: Сер 18 січ, 2023 20:35
Почему не па восемь - это у китайцев справшивать нужно. Но и почему 36,56 мне тоже не ясно. Зашёл сейчас на алиэкспресс, поменял валюту и разделил: 37.67 к доллару курс получился. Как-то особой выгодности от удешевлённого DCC не наблюдается.
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:27
надо на Амазон заходить
оттуда, правда, доставка в копеечку
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