Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 20:15
Додано: Сер 18 січ, 2023 20:35
Почему не па восемь - это у китайцев справшивать нужно. Но и почему 36,56 мне тоже не ясно. Зашёл сейчас на алиэкспресс, поменял валюту и разделил: 37.67 к доллару курс получился. Как-то особой выгодности от удешевлённого DCC не наблюдается.
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:27
надо на Амазон заходить
оттуда, правда, доставка в копеечку
Додано: Чет 19 січ, 2023 14:09
Re: Sense Bank
Если закончившейся депо закинуть на ощадный, можно не дожидаться 14дней отлежки или если деньги попадают на ощадный, то не имеет значения, лежали они до этого на депо или нет. Всё равно ждать 14дней?
Додано: Чет 19 січ, 2023 14:55
значения не имеет откуда деньги. если зашли на ощадный то должны отлежаться 14 что бы снять без комиса.
а куда у вас депо упал что вы его решили на ощадник забросить то?
Додано: Чет 19 січ, 2023 14:56
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