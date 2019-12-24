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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 20:15
kulikrom написав:
начебто на Али за товари до 15$ по 36,56 будемо сплачувати тепер
Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?
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alex lem
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:35
alex lem написав: kulikrom написав:
начебто на Али за товари до 15$ по 36,56 будемо сплачувати тепер
Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?
Почему не па восемь - это у китайцев справшивать нужно. Но и почему 36,56 мне тоже не ясно. Зашёл сейчас на алиэкспресс, поменял валюту и разделил: 37.67 к доллару курс получился. Как-то особой выгодности от удешевлённого DCC не наблюдается.
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moveton
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Додано: Чет 19 січ, 2023 14:09
Если закончившейся депо закинуть на ощадный, можно не дожидаться 14дней отлежки или если деньги попадают на ощадный, то не имеет значения, лежали они до этого на депо или нет. Всё равно ждать 14дней?
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mihasik
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Додано: Чет 19 січ, 2023 14:55
mihasik написав:
Если закончившейся депо закинуть на ощадный, можно не дожидаться 14дней отлежки или если деньги попадают на ощадный, то не имеет значения, лежали они до этого на депо или нет. Всё равно ждать 14дней?
значения не имеет откуда деньги. если зашли на ощадный то должны отлежаться 14 что бы снять без комиса.
а куда у вас депо упал что вы его решили на ощадник забросить то?
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mephala
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Додано: Чет 19 січ, 2023 17:02
mephala написав: mihasik написав:
Если закончившейся депо закинуть на ощадный, можно не дожидаться 14дней отлежки или если деньги попадают на ощадный, то не имеет значения, лежали они до этого на депо или нет. Всё равно ждать 14дней?
значения не имеет откуда деньги. если зашли на ощадный то должны отлежаться 14 что бы снять без комиса.
а куда у вас депо упал что вы его решили на ощадник забросить то?
Завтра заканчивается. По идее на поточный должен упасть.
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mihasik
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