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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 588589590591

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:15

  kulikrom написав:начебто на Али за товари до 15$ по 36,56 будемо сплачувати тепер

Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:35

  alex lem написав:
  kulikrom написав:начебто на Али за товари до 15$ по 36,56 будемо сплачувати тепер

Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?

Почему не па восемь - это у китайцев справшивать нужно. Но и почему 36,56 мне тоже не ясно. Зашёл сейчас на алиэкспресс, поменял валюту и разделил: 37.67 к доллару курс получился. Как-то особой выгодности от удешевлённого DCC не наблюдается.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:27

  moveton написав:
  alex lem написав:
  kulikrom написав:начебто на Али за товари до 15$ по 36,56 будемо сплачувати тепер

Ві такі сделалі мне смешно. А чого не па восем?

Почему не па восемь - это у китайцев справшивать нужно. Но и почему 36,56 мне тоже не ясно. Зашёл сейчас на алиэкспресс, поменял валюту и разделил: 37.67 к доллару курс получился. Как-то особой выгодности от удешевлённого DCC не наблюдается.


надо на Амазон заходить :mrgreen:
оттуда, правда, доставка в копеечку :twisted: :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:09

Re: Sense Bank

Если закончившейся депо закинуть на ощадный, можно не дожидаться 14дней отлежки или если деньги попадают на ощадный, то не имеет значения, лежали они до этого на депо или нет. Всё равно ждать 14дней?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:55

  mihasik написав:Если закончившейся депо закинуть на ощадный, можно не дожидаться 14дней отлежки или если деньги попадают на ощадный, то не имеет значения, лежали они до этого на депо или нет. Всё равно ждать 14дней?


значения не имеет откуда деньги. если зашли на ощадный то должны отлежаться 14 что бы снять без комиса.
а куда у вас депо упал что вы его решили на ощадник забросить то?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:56

  moveton написав:Как-то особой выгодности от удешевлённого DCC не наблюдается.

Зображення

Тому що Алі не розраховує найкращою. А ось, наприклад, в UBER це повинно спрацювати
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:02

  mephala написав:
  mihasik написав:Если закончившейся депо закинуть на ощадный, можно не дожидаться 14дней отлежки или если деньги попадают на ощадный, то не имеет значения, лежали они до этого на депо или нет. Всё равно ждать 14дней?


значения не имеет откуда деньги. если зашли на ощадный то должны отлежаться 14 что бы снять без комиса.
а куда у вас депо упал что вы его решили на ощадник забросить то?

Завтра заканчивается. По идее на поточный должен упасть.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:41

mihasik
если каруселите то лучше откройте пакетку White.
пока в банке лежит больше 50К грн (на всех счетах суммарно) в течении месяца то она бесплтна в этот месяц.
закончите карусель - закроете.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:54

  mephala написав:mihasik
если каруселите то лучше откройте пакетку White.
пока в банке лежит больше 50К грн (на всех счетах суммарно) в течении месяца то она бесплтна в этот месяц.
закончите карусель - закроете.

Наверное таки придется.
Т.е. на ощадный смысла нет закидывать, сразу на пакетку, чтоб быстрее забрать. Сумма маленькая, на горячке сказали что можно не заказывать заранее.
А там будет видно, правила меняются каждый день.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:13

mihasik
пакетка УСЛОВНО бесплатна. не выполните условия 25 грн абонплаты насчитают.
потому если собираетесь уходить то закрывайте пакетку сразу как заберете деньги.
mephala
 
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