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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:58
Даже 400баксов не дают забрать без брони, хотя на горячке сказали, что сумма не большая, можно заходить, если есть в кассе.
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?
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mihasik
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:10
mihasik написав:
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?
Если хочется снимать именно с пакетного счёта, может и так. А очень надо, если всё равно ждать две недели?
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moveton
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:15
moveton написав: mihasik написав:
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?
Если хочется снимать именно с пакетного счёта, может и так. А очень надо, если всё равно ждать две недели?
Подождать то можно, но хотелось бы грамотно это сделать)
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mihasik
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