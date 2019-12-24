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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:58

Re: Sense Bank

Даже 400баксов не дают забрать без брони, хотя на горячке сказали, что сумма не большая, можно заходить, если есть в кассе.
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:10

  mihasik написав:Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?

Если хочется снимать именно с пакетного счёта, может и так. А очень надо, если всё равно ждать две недели?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:15

  moveton написав:
  mihasik написав:Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?

Если хочется снимать именно с пакетного счёта, может и так. А очень надо, если всё равно ждать две недели?

Подождать то можно, но хотелось бы грамотно это сделать)
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:41

  mihasik написав:Даже 400баксов не дают забрать без брони, хотя на горячке сказали, что сумма не большая, можно заходить, если есть в кассе.
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?


если все равно ждать то закидывайте на ощадник на две недели и заказывайте снятие прямо с него.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:00

  mephala написав:
  mihasik написав:Даже 400баксов не дают забрать без брони, хотя на горячке сказали, что сумма не большая, можно заходить, если есть в кассе.
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?


если все равно ждать то закидывайте на ощадник на две недели и заказывайте снятие прямо с него.

Попробую сходить в отделение, может прокатит, если нет, то так и сделаю. Вообще Какая процедура снятия, к менеджеру сначала или можно напрямую в кассу?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:02

  mihasik написав:Попробую сходить в отделение, может прокатит, если нет, то так и сделаю. Вообще Какая процедура снятия, к менеджеру сначала или можно напрямую в кассу?

Со счёта без менеджера никак. Сразу в кассу - это если с карты, наступая при этом на лимиты по количеству снятий и сумме в день именно с карты (а он сильно меньше того, который можно снять со счёта).
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:29

Re: Sense Bank

Панове, колись начебто була комісія за поповнення вайт картки в касі до якоїсь суми. Зараз в тарифах у додатку просто пишуть поповнення рахунку без комісії. А як на практиці, хто поповнював?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:21

  1finanсier написав:Панове, колись начебто була комісія за поповнення вайт картки в касі до якоїсь суми. Зараз в тарифах у додатку просто пишуть поповнення рахунку без комісії. А як на практиці, хто поповнював?

До 4000 грн. І це, начебто, стосувалося всіх карток, а не тільки Вайта.
lloydbanksua
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