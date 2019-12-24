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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593>

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:58

Re: Sense Bank

Даже 400баксов не дают забрать без брони, хотя на горячке сказали, что сумма не большая, можно заходить, если есть в кассе.
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:10

  mihasik написав:Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?

Если хочется снимать именно с пакетного счёта, может и так. А очень надо, если всё равно ждать две недели?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:15

  moveton написав:
  mihasik написав:Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?

Если хочется снимать именно с пакетного счёта, может и так. А очень надо, если всё равно ждать две недели?

Подождать то можно, но хотелось бы грамотно это сделать)
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:41

  mihasik написав:Даже 400баксов не дают забрать без брони, хотя на горячке сказали, что сумма не большая, можно заходить, если есть в кассе.
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?


если все равно ждать то закидывайте на ощадник на две недели и заказывайте снятие прямо с него.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:00

  mephala написав:
  mihasik написав:Даже 400баксов не дают забрать без брони, хотя на горячке сказали, что сумма не большая, можно заходить, если есть в кассе.
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?


если все равно ждать то закидывайте на ощадник на две недели и заказывайте снятие прямо с него.

Попробую сходить в отделение, может прокатит, если нет, то так и сделаю. Вообще Какая процедура снятия, к менеджеру сначала или можно напрямую в кассу?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:02

  mihasik написав:Попробую сходить в отделение, может прокатит, если нет, то так и сделаю. Вообще Какая процедура снятия, к менеджеру сначала или можно напрямую в кассу?

Со счёта без менеджера никак. Сразу в кассу - это если с карты, наступая при этом на лимиты по количеству снятий и сумме в день именно с карты (а он сильно меньше того, который можно снять со счёта).
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:29

Re: Sense Bank

Панове, колись начебто була комісія за поповнення вайт картки в касі до якоїсь суми. Зараз в тарифах у додатку просто пишуть поповнення рахунку без комісії. А як на практиці, хто поповнював?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:21

  1finanсier написав:Панове, колись начебто була комісія за поповнення вайт картки в касі до якоїсь суми. Зараз в тарифах у додатку просто пишуть поповнення рахунку без комісії. А як на практиці, хто поповнював?

До 4000 грн. І це, начебто, стосувалося всіх карток, а не тільки Вайта.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 07:30

  M-Audio написав:
  Alien написав:письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування
вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума
коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття
готівки
От чому банки в Україні мають такі необмежені можливості, і їх посадовцям все сходить з рук? Чому, власне, тільки 10 днів, а не, скажімо, рік? Яка принципова різниця? І чому клієнт тоді не може вимагати у банка письмового запросу на отримання чергового платежу за кредитом за ті ж 10 днів?
Риторичні питання. Але ясно одне - ніхто за таких умов гроші сюди більше не принесе, а значить, після закінчення поточних депозитів -- остаточне прощавай.

Ну да,уявімо - клієнт такий - я брав у вас в борг. Повинен виплатити 10 числа, але виплачу 20 го, і то, якщо банк мені письмово запрос надіішле )
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 07:55

  mephala написав:
  mihasik написав:Если закончившейся депо закинуть на ощадный, можно не дожидаться 14дней отлежки или если деньги попадают на ощадный, то не имеет значения, лежали они до этого на депо или нет. Всё равно ждать 14дней?


значения не имеет откуда деньги. если зашли на ощадный то должны отлежаться 14 что бы снять без комиса.
а куда у вас депо упал что вы его решили на ощадник забросить то?

Щось зараз ніде не можу знайти згадку про 14 днів у тарифах ощадного. Ткніть будь ласка носом )
І це ж лише на зняття готівки було? Начебто якщо завів, і кудись потім вивів ( наприклад на картку) - то мзда не бралася?
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