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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 07:59
lloydbanksua написав: 1finanсier написав:
Панове, колись начебто була комісія за поповнення вайт картки в касі до якоїсь суми. Зараз в тарифах у додатку просто пишуть поповнення рахунку без комісії. А як на практиці, хто поповнював?
До 4000 грн. І це, начебто, стосувалося всіх карток, а не тільки Вайта.
А як зараз, нк знаєте?
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Додано: Суб 21 січ, 2023 08:30
1finanсier поповнюю через банкомати з cash-in, тому не в курсі.
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