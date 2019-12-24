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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 07:59

  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:Панове, колись начебто була комісія за поповнення вайт картки в касі до якоїсь суми. Зараз в тарифах у додатку просто пишуть поповнення рахунку без комісії. А як на практиці, хто поповнював?

До 4000 грн. І це, начебто, стосувалося всіх карток, а не тільки Вайта.

А як зараз, нк знаєте?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 08:30

1finanсier поповнюю через банкомати з cash-in, тому не в курсі.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:22

  1finanсier написав:Щось зараз ніде не можу знайти згадку про 14 днів у тарифах ощадного. Ткніть будь ласка носом )
І це ж лише на зняття готівки було? Начебто якщо завів, і кудись потім вивів ( наприклад на картку) - то мзда не бралася?

Так, тільки на зняття
1% Від суми операції.
У випадку, якщо грошові
кошти у сумі, що дорівнює
сумі операції, зберігалися на
рахунку вкладу «Ощадний»
більше ніж 14 календарних
днів, комісія не
тарифікується.
В тарифах на депозити є таке.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:00

Де подивитися тарифи на цьому грьобаному сайті, зокрема, пакет Ultra?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:06

  AndriyQ написав:Де подивитися тарифи на цьому грьобаному сайті, зокрема, пакет Ultra?

Дебетові картки, гортаєте вниз, там "Старі пропозиції до 25.05.2020". «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black».
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:16

  ustinovse написав:Дебетові картки, гортаєте вниз, там "Старі пропозиції до 25.05.2020". «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black».

По тапу на дебетові картки переходить куди завгодно, тільки не на дебетові картки. То вони так спеціально зробили, щоб лазити по всьому сайту як по лабіринту? За прямий лінк дякую!
AndriyQ
 
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  #<1 ... 590591592593
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