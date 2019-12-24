1finanсier написав:Панове, колись начебто була комісія за поповнення вайт картки в касі до якоїсь суми. Зараз в тарифах у додатку просто пишуть поповнення рахунку без комісії. А як на практиці, хто поповнював?
До 4000 грн. І це, начебто, стосувалося всіх карток, а не тільки Вайта.
1finanсier написав:Щось зараз ніде не можу знайти згадку про 14 днів у тарифах ощадного. Ткніть будь ласка носом ) І це ж лише на зняття готівки було? Начебто якщо завів, і кудись потім вивів ( наприклад на картку) - то мзда не бралася?
Так, тільки на зняття 1% Від суми операції. У випадку, якщо грошові кошти у сумі, що дорівнює сумі операції, зберігалися на рахунку вкладу «Ощадний» більше ніж 14 календарних днів, комісія не тарифікується. В тарифах на депозити є таке.