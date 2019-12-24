Sense Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 07:59
lloydbanksua написав: 1finanсier написав:
Панове, колись начебто була комісія за поповнення вайт картки в касі до якоїсь суми. Зараз в тарифах у додатку просто пишуть поповнення рахунку без комісії. А як на практиці, хто поповнював?
До 4000 грн. І це, начебто, стосувалося всіх карток, а не тільки Вайта.
А як зараз, нк знаєте?
1finanсier
Повідомлень: 537
З нами з: 02.09.19
Подякував: 184 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 січ, 2023 08:30
1finanсier поповнюю через банкомати з cash-in, тому не в курсі.
lloydbanksua
Повідомлень: 1346
З нами з: 22.04.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 січ, 2023 12:22
1finanсier написав:
Щось зараз ніде не можу знайти згадку про 14 днів у тарифах ощадного. Ткніть будь ласка носом )
І це ж лише на зняття готівки було? Начебто якщо завів, і кудись потім вивів ( наприклад на картку) - то мзда не бралася?
Так, тільки на зняття
1% Від суми операції.
У випадку, якщо грошові
кошти у сумі, що дорівнює
сумі операції, зберігалися на
рахунку вкладу «Ощадний»
більше ніж 14 календарних
днів, комісія не
тарифікується.
В тарифах на депозити є таке.
mihasik
Повідомлень: 1256
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 січ, 2023 13:00
Де подивитися тарифи на цьому грьобаному сайті, зокрема, пакет Ultra?
AndriyQ
Повідомлень: 74
З нами з: 04.07.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 січ, 2023 13:06
AndriyQ написав:
Де подивитися тарифи на цьому грьобаному сайті, зокрема, пакет Ultra?
Дебетові картки, гортаєте вниз, там "Старі пропозиції до 25.05.2020".
«Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black»
.
ustinovse
Повідомлень: 50
З нами з: 28.10.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 січ, 2023 13:16
По тапу на дебетові картки переходить куди завгодно, тільки не на дебетові картки. То вони так спеціально зробили, щоб лазити по всьому сайту як по лабіринту? За прямий лінк дякую!
AndriyQ
Повідомлень: 74
З нами з: 04.07.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 січ, 2023 15:07
1finanсier написав:
Щось зараз ніде не можу знайти згадку про 14 днів у тарифах ощадного. Ткніть будь ласка носом )
Там же, где и раньше было:
Тарифи РКО для фізичних осіб (крім СПД) АТ "Сенс Банк" (з 01.12.2022)
, строчка 3.2, правый столбик.
moveton
Повідомлень: 2754
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 266 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:14
Якщо в вихідні заКЕШИНити на Вайт в банкоматі та одразу відправити СЕПом, оверу не буде?
novichok
Повідомлень: 2895
З нами з: 31.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 231 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:36
novichok написав:
Якщо в вихідні заКЕШИНити на Вайт в банкоматі та одразу відправити СЕПом, оверу не буде?
оверу не буде
Проводка по картсчету будет и пополняшки и расходки по СЭПу тока в Пн.
Amethyst
Повідомлень: 3506
З нами з: 05.05.21
Подякував: 225 раз.
Подякували: 649 раз.
Профіль
1
9
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
2925
1683379
1019
187884
6
2718