lloydbanksua написав:
До 4000 грн. І це, начебто, стосувалося всіх карток, а не тільки Вайта.
А як зараз, нк знаєте?
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Додано: Суб 21 січ, 2023 07:59
А як зараз, нк знаєте?
Додано: Суб 21 січ, 2023 12:22
Так, тільки на зняття
1% Від суми операції.
У випадку, якщо грошові
кошти у сумі, що дорівнює
сумі операції, зберігалися на
рахунку вкладу «Ощадний»
більше ніж 14 календарних
днів, комісія не
тарифікується.
В тарифах на депозити є таке.
Додано: Суб 21 січ, 2023 13:00
Де подивитися тарифи на цьому грьобаному сайті, зокрема, пакет Ultra?
Додано: Суб 21 січ, 2023 13:06
Дебетові картки, гортаєте вниз, там "Старі пропозиції до 25.05.2020".
Додано: Суб 21 січ, 2023 13:16
По тапу на дебетові картки переходить куди завгодно, тільки не на дебетові картки. То вони так спеціально зробили, щоб лазити по всьому сайту як по лабіринту? За прямий лінк дякую!
Додано: Суб 21 січ, 2023 15:07
Там же, где и раньше было:
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:14
Якщо в вихідні заКЕШИНити на Вайт в банкоматі та одразу відправити СЕПом, оверу не буде?
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:36
Додано: Суб 21 січ, 2023 22:09
Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами, наприклад Моно.
Цікавить для Ультра і Вайт.
В тарифах, в яких плутаються навіть оператори КЦ, є інфа про драконівську тарифікацію за списання з карток без використання сервісів Сенсу - 1,5% +20 грн. Я в січні робив 3 "тягнучки" невеликих сум (сумарно на 5,5к) з Ультри і комісії не було. Колись в давнину я часто тягнув з карток Алли не переймаючись, бо точно було безкоштовно. Потім був період, коли навіть за невеликий переказ сторонньою "тягнучкою", безпека блокувала картку і треба було проходити екзамен в чаті, щоб розблокувати. Але теж було безкоштовно.
Тепер, в часи, коли Алла із завзяттям розставляє капкани для клієнтів, задумався над цим питанням, але відповіді в тарифах не знайшов. Може не побачив інфу за безліччу приміток на примітку.
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