Почніть с цього
Далі там є посилання на Тарифи
А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж
Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
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Додано: Суб 21 січ, 2023 22:28
Re: Sense Bank
Почніть с цього
Далі там є посилання на Тарифи
А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж
Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
Додано: Суб 21 січ, 2023 22:56
Це посилання мені відоме, але воно стосується операцій в додатку. Моє питання стосується тарифів/лімітів за карт.рахунками.
Нещодавно я телефонував в КЦ і серед інших питань задавав питання і про тягнучку. Оператор сказала, що безкоштовно тягнути сторонніми сервісами з Ультри і Вайту можна в межах безкоштовного ліміту зняття готівки в банкоматі для відповідного пакету. Але сказала якось не впевнено. На той час це не було для мене головним питанням, думав, що потім знайду відповідь в тарифах. І не знайшов.
І ще додаикове питання. Якщо обнулити всі рахунки і не закривати пакет Ультра/Вайт, чи не загонить Алла в мінус при стягненні плати за пакет за попередній місяць?
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