Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами
Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 Далі там є посилання на Тарифи А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами
Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 Далі там є посилання на Тарифи А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
Це посилання мені відоме, але воно стосується операцій в додатку. Моє питання стосується тарифів/лімітів за карт.рахунками. Нещодавно я телефонував в КЦ і серед інших питань задавав питання і про тягнучку. Оператор сказала, що безкоштовно тягнути сторонніми сервісами з Ультри і Вайту можна в межах безкоштовного ліміту зняття готівки в банкоматі для відповідного пакету. Але сказала якось не впевнено. На той час це не було для мене головним питанням, думав, що потім знайду відповідь в тарифах. І не знайшов.
І ще додаикове питання. Якщо обнулити всі рахунки і не закривати пакет Ультра/Вайт, чи не загонить Алла в мінус при стягненні плати за пакет за попередній місяць?
Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами
Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 Далі там є посилання на Тарифи А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
Це посилання мені відоме, але воно стосується операцій в додатку. Моє питання стосується тарифів/лімітів за карт.рахунками. Нещодавно я телефонував в КЦ і серед інших питань задавав питання і про тягнучку. Оператор сказала, що безкоштовно тягнути сторонніми сервісами з Ультри і Вайту можна в межах безкоштовного ліміту зняття готівки в банкоматі для відповідного пакету. Але сказала якось не впевнено. На той час це не було для мене головним питанням, думав, що потім знайду відповідь в тарифах. І не знайшов.
І ще додаикове питання. Якщо обнулити всі рахунки і не закривати пакет Ультра/Вайт, чи не загонить Алла в мінус при стягненні плати за пакет за попередній місяць?
Віднедавна Алка змінила інтерфейс для лімітів картки(рахунків) в Сенсі. Ліміт і тариф на стороній р2р ніяк не залежіть від ліміту АТМ. І скоріш за все він дорівнює 10..30К-/дн, 100К/міс... і він безкоштовний. Осінню на сторонній р2р по Хамону/Вайту у мене був ліміт 10К/дн
Плата за пакет знімається і в овер! Треба таки закривати рахунки, анулювати картки.