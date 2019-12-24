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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:28

Re: Sense Bank

  Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами

Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Далі там є посилання на Тарифи :(
А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж :)
Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:56

  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами

Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Далі там є посилання на Тарифи :(
А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж :)
Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!

Це посилання мені відоме, але воно стосується операцій в додатку. Моє питання стосується тарифів/лімітів за карт.рахунками.
Нещодавно я телефонував в КЦ і серед інших питань задавав питання і про тягнучку. Оператор сказала, що безкоштовно тягнути сторонніми сервісами з Ультри і Вайту можна в межах безкоштовного ліміту зняття готівки в банкоматі для відповідного пакету. Але сказала якось не впевнено. На той час це не було для мене головним питанням, думав, що потім знайду відповідь в тарифах. І не знайшов.

І ще додаикове питання. Якщо обнулити всі рахунки і не закривати пакет Ультра/Вайт, чи не загонить Алла в мінус при стягненні плати за пакет за попередній місяць?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:29

  Клиент_ написав:
  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами

Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Далі там є посилання на Тарифи :(
А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж :)
Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!

Це посилання мені відоме, але воно стосується операцій в додатку. Моє питання стосується тарифів/лімітів за карт.рахунками.
Нещодавно я телефонував в КЦ і серед інших питань задавав питання і про тягнучку. Оператор сказала, що безкоштовно тягнути сторонніми сервісами з Ультри і Вайту можна в межах безкоштовного ліміту зняття готівки в банкоматі для відповідного пакету. Але сказала якось не впевнено. На той час це не було для мене головним питанням, думав, що потім знайду відповідь в тарифах. І не знайшов.

І ще додаикове питання. Якщо обнулити всі рахунки і не закривати пакет Ультра/Вайт, чи не загонить Алла в мінус при стягненні плати за пакет за попередній місяць?
Віднедавна Алка змінила інтерфейс для лімітів картки(рахунків) в Сенсі. Ліміт і тариф на стороній р2р ніяк не залежіть від ліміту АТМ. І скоріш за все він дорівнює 10..30К-/дн, 100К/міс... і він безкоштовний. Осінню на сторонній р2р по Хамону/Вайту у мене був ліміт 10К/дн

Плата за пакет знімається і в овер! Треба таки закривати рахунки, анулювати картки.
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
Подякував: 225 раз.
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  #<1 ... 591592593594
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