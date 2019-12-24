Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами
Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 Далі там є посилання на Тарифи А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами
Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 Далі там є посилання на Тарифи А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
Це посилання мені відоме, але воно стосується операцій в додатку. Моє питання стосується тарифів/лімітів за карт.рахунками. Нещодавно я телефонував в КЦ і серед інших питань задавав питання і про тягнучку. Оператор сказала, що безкоштовно тягнути сторонніми сервісами з Ультри і Вайту можна в межах безкоштовного ліміту зняття готівки в банкоматі для відповідного пакету. Але сказала якось не впевнено. На той час це не було для мене головним питанням, думав, що потім знайду відповідь в тарифах. І не знайшов.
І ще додаикове питання. Якщо обнулити всі рахунки і не закривати пакет Ультра/Вайт, чи не загонить Алла в мінус при стягненні плати за пакет за попередній місяць?
Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами
Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 Далі там є посилання на Тарифи А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
Це посилання мені відоме, але воно стосується операцій в додатку. Моє питання стосується тарифів/лімітів за карт.рахунками. Нещодавно я телефонував в КЦ і серед інших питань задавав питання і про тягнучку. Оператор сказала, що безкоштовно тягнути сторонніми сервісами з Ультри і Вайту можна в межах безкоштовного ліміту зняття готівки в банкоматі для відповідного пакету. Але сказала якось не впевнено. На той час це не було для мене головним питанням, думав, що потім знайду відповідь в тарифах. І не знайшов.
І ще додаикове питання. Якщо обнулити всі рахунки і не закривати пакет Ультра/Вайт, чи не загонить Алла в мінус при стягненні плати за пакет за попередній місяць?
Віднедавна Алка змінила інтерфейс для лімітів картки(рахунків) в Сенсі. Ліміт і тариф на стороній р2р ніяк не залежіть від ліміту АТМ. І скоріш за все він дорівнює 10..30К-/дн, 100К/міс... і він безкоштовний. Осінню на сторонній р2р по Хамону/Вайту у мене був ліміт 10К/дн
Плата за пакет знімається і в овер! Треба таки закривати рахунки, анулювати картки.
Amethyst написав:Віднедавна Алка змінила інтерфейс для лімітів картки(рахунків) в Сенсі. Ліміт і тариф на стороній р2р ніяк не залежіть від ліміту АТМ. І скоріш за все він дорівнює 10..30К-/дн, 100К/міс... і він безкоштовний. Осінню на сторонній р2р по Хамону/Вайту у мене був ліміт 10К/дн
Плата за пакет знімається і в овер! Треба таки закривати рахунки, анулювати картки.
КЦ повідомив, що при не виконанні умов безкоштовності пакету і при нулі на рахунку, в мінус баланс уходить лише один раз в розмірі однієї місячної оплати за пакет. Ніяких відсотків та нарахувань плати за пакет в наступні місяці не буде.
Стосовно питання тягнучки сторонніми сервісами голосом повідомили, що безкоштовно, але посилання на пункт тарифу не надали. Що означає п. 5.5 про комісію за безготівкове списання не сервісами Сенсу відповідь відсутня. Взяли паузу на з'ясування що мається на увазі. Відправили запит фахівцям, очікують на роз'яснення.
Валютні операції з гривневими картками завжди були заплутаною історією. Багато з нас довго вчилися враховувати тип платіжної системи, пам’ятати про відкладену подвійну конвертацію, про DCC, не звинувачувати у раптовій комісії агента підтримки з чату… Для клієнтів Sense Bank майже все це вже не має сенсу — операції стали простішими та зрозумілішими:)
Валютні операції з гривневими картками завжди були заплутаною історією. Багато з нас довго вчилися враховувати тип платіжної системи, пам’ятати про відкладену подвійну конвертацію, про DCC, не звинувачувати у раптовій комісії агента підтримки з чату… Для клієнтів Sense Bank майже все це вже не має сенсу — операції стали простішими та зрозумілішими:)
Чого мовчать. вже тиждень обговорюємо
stas_rst написав:Колеги, ще одна нехороша новина по банку - з вчорашнього дня при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) застосовується подвійна конвертація через долар.
Сьогодні розбирав ситуацію з родичами. Інфу підтвердили на ГЛ. Орієнтовно при теперішньому курсі виходить різниця в 1 Гривню на 1 Євро (по курсу карткових операцій).
Враховуйте! Інформація ніде не публікувалась, оскільки це не зміна тарифів.