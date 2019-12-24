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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:28

Re: Sense Bank

  Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами

Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Далі там є посилання на Тарифи :(
А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж :)
Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:56

  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами

Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Далі там є посилання на Тарифи :(
А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж :)
Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!

Це посилання мені відоме, але воно стосується операцій в додатку. Моє питання стосується тарифів/лімітів за карт.рахунками.
Нещодавно я телефонував в КЦ і серед інших питань задавав питання і про тягнучку. Оператор сказала, що безкоштовно тягнути сторонніми сервісами з Ультри і Вайту можна в межах безкоштовного ліміту зняття готівки в банкоматі для відповідного пакету. Але сказала якось не впевнено. На той час це не було для мене головним питанням, думав, що потім знайду відповідь в тарифах. І не знайшов.

І ще додаикове питання. Якщо обнулити всі рахунки і не закривати пакет Ультра/Вайт, чи не загонить Алла в мінус при стягненні плати за пакет за попередній місяць?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:29

  Клиент_ написав:
  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:Шановні, підкажіть де знайти інфу щодо тарифікації / лімітів, "тягнучки" з дебетових карток Сенсу сторонніми сервісами

Почніть с цього https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Далі там є посилання на Тарифи :(
А взагалі все залишилося як ви і знали, і блокування теж :)
Крім цього, от в Сенсі з Хамона можна теж нашару і відправити(штовХнути) р2р за СВОЇ. З Вайта/Ультри не можна, тільки тягнути!

Це посилання мені відоме, але воно стосується операцій в додатку. Моє питання стосується тарифів/лімітів за карт.рахунками.
Нещодавно я телефонував в КЦ і серед інших питань задавав питання і про тягнучку. Оператор сказала, що безкоштовно тягнути сторонніми сервісами з Ультри і Вайту можна в межах безкоштовного ліміту зняття готівки в банкоматі для відповідного пакету. Але сказала якось не впевнено. На той час це не було для мене головним питанням, думав, що потім знайду відповідь в тарифах. І не знайшов.

І ще додаикове питання. Якщо обнулити всі рахунки і не закривати пакет Ультра/Вайт, чи не загонить Алла в мінус при стягненні плати за пакет за попередній місяць?
Віднедавна Алка змінила інтерфейс для лімітів картки(рахунків) в Сенсі. Ліміт і тариф на стороній р2р ніяк не залежіть від ліміту АТМ. І скоріш за все він дорівнює 10..30К-/дн, 100К/міс... і він безкоштовний. Осінню на сторонній р2р по Хамону/Вайту у мене був ліміт 10К/дн

Плата за пакет знімається і в овер! Треба таки закривати рахунки, анулювати картки.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:41

А тут офпред буває, чи вже нє
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:18

  Amethyst написав:Віднедавна Алка змінила інтерфейс для лімітів картки(рахунків) в Сенсі. Ліміт і тариф на стороній р2р ніяк не залежіть від ліміту АТМ. І скоріш за все він дорівнює 10..30К-/дн, 100К/міс... і він безкоштовний. Осінню на сторонній р2р по Хамону/Вайту у мене був ліміт 10К/дн

Плата за пакет знімається і в овер! Треба таки закривати рахунки, анулювати картки.

КЦ повідомив, що при не виконанні умов безкоштовності пакету і при нулі на рахунку, в мінус баланс уходить лише один раз в розмірі однієї місячної оплати за пакет. Ніяких відсотків та нарахувань плати за пакет в наступні місяці не буде.

Стосовно питання тягнучки сторонніми сервісами голосом повідомили, що безкоштовно, але посилання на пункт тарифу не надали. Що означає п. 5.5 про комісію за безготівкове списання не сервісами Сенсу відповідь відсутня. Взяли паузу на з'ясування що мається на увазі. Відправили запит фахівцям, очікують на роз'яснення.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:47

Re: Sense Bank

  ukr0014959 написав:А тут офпред буває, чи вже нє
Давно вже ні.
Представників банку можна знайти тут https://t.me/sensebank
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:55

А чого всі мовчать про нововведення по оплаті в валюті? Там досить цікаве повідомлення в застосунок прийшло.

https://now.sensebank.com.ua/#/article/32ffc47c-5e66-47ee-9e39-fe2aaf7d35bb

Валютні операції з гривневими картками завжди були заплутаною історією. Багато з нас довго вчилися враховувати тип платіжної системи, пам’ятати про відкладену подвійну конвертацію, про DCC, не звинувачувати у раптовій комісії агента підтримки з чату… Для клієнтів Sense Bank майже все це вже не має сенсу — операції стали простішими та зрозумілішими:)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:12

  M-Audio написав:А чого всі мовчать про нововведення по оплаті в валюті? Там досить цікаве повідомлення в застосунок прийшло.

https://now.sensebank.com.ua/#/article/32ffc47c-5e66-47ee-9e39-fe2aaf7d35bb

Валютні операції з гривневими картками завжди були заплутаною історією. Багато з нас довго вчилися враховувати тип платіжної системи, пам’ятати про відкладену подвійну конвертацію, про DCC, не звинувачувати у раптовій комісії агента підтримки з чату… Для клієнтів Sense Bank майже все це вже не має сенсу — операції стали простішими та зрозумілішими:)

Чого мовчать. вже тиждень обговорюємо
  stas_rst написав:Колеги, ще одна нехороша новина по банку - з вчорашнього дня при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) застосовується подвійна конвертація через долар.

Сьогодні розбирав ситуацію з родичами. Інфу підтвердили на ГЛ.
Орієнтовно при теперішньому курсі виходить різниця в 1 Гривню на 1 Євро (по курсу карткових операцій).

Враховуйте! :evil: Інформація ніде не публікувалась, оскільки це не зміна тарифів.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:18

  Kalgan написав:Чого мовчать. вже тиждень обговорюємо
  stas_rst написав:Колеги, ще одна нехороша новина по банку - з вчорашнього дня при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) застосовується подвійна конвертація через долар.

Да, но только теперь нам пояснили, что это улучшение. Потому, что "операції стали простішими та зрозумілішими" :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:24

  moveton написав:
  Kalgan написав:Чого мовчать. вже тиждень обговорюємо
  stas_rst написав:Колеги, ще одна нехороша новина по банку - з вчорашнього дня при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) застосовується подвійна конвертація через долар.

Да, но только теперь нам пояснили, что это улучшение. Потому, что "операції стали простішими та зрозумілішими" :mrgreen:

Звичайно. Стало зрозуміліше що якщо раніше хоч колись можна було алині картки за кордоном користувати то сенс краще одразу залишати у неньці ;)
Alien
 
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