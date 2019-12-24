Подскажите, если в пакете White открыть дополнительную карту в USD, то по ней будет действовать комиссия за неактивный счет в случае отсутствия оборотов в течение 6 месяцев, если при этом в пакете активно используется гривневая карта? И каким будет курс, если рассчитываться долларовой картой в украинской торговой сети?
AZTECA написав:Подскажите, если в пакете White открыть дополнительную карту в USD, то по ней будет действовать комиссия за неактивный счет в случае отсутствия оборотов в течение 6 месяцев, если при этом в пакете активно используется гривневая карта?
Не будет. Плата за РКО не счёта, а пакета. Для бесплатности достаточно 10 покупок по всем картам в сумме. Иначе в чём была бы пакетность?
AZTECA написав:И каким будет курс, если рассчитываться долларовой картой в украинской торговой сети?
Как указано на сайте и приложении под заголовком "курс за розрахунки картками": 36.6. Так сказать, нормальный курс здорового человека
AZTECA написав:Подскажите, если в пакете White открыть дополнительную карту в USD, то по ней будет действовать комиссия за неактивный счет в случае отсутствия оборотов в течение 6 месяцев, если при этом в пакете активно используется гривневая карта? И каким будет курс, если рассчитываться долларовой картой в украинской торговой сети?
Буде. Якщо ви про комсу 2 долара за неактивний рахунок - буде. Там плата саме за неактивний рахунок. Як варіант можете закинути суму більше 16 доларів (але цей мінімум можуть колись змінити - і не відслідкуєте) або раз на півроку обміняти 1 цент (вже рух по картці).
Неактивний картковий рахунок: Неактивним вважається картковий рахунок в рамках пакета послуг, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не проводилися фінансові операції за рахунком і залишок коштів на рахунку на дату списання комісії не перевищує 500 грн. для рахунків в гривні, 16 доларів США та 15 євро для рахунків у валюті. Якщо кошти зберігаються на дохідному сейфі, то враховуються, тільки ті кошти, які знаходяться на основному картковому рахунку.
mihasik написав:Даже 400баксов не дают забрать без брони, хотя на горячке сказали, что сумма не большая, можно заходить, если есть в кассе. Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?
если все равно ждать то закидывайте на ощадник на две недели и заказывайте снятие прямо с него.
Попробую сходить в отделение, может прокатит, если нет, то так и сделаю. Вообще Какая процедура снятия, к менеджеру сначала или можно напрямую в кассу?
Amethyst написав:І шоо, навіть зДохСейф не допоміг чи ліньки було попіклуватися )
Кошти які зберігаються на доходному сейфі не враховуються для визначення неактивності рахунку. Щоб не було комісії 2 долари - не менше 16 доларів має залишатись саме на основному картковому рахунку.
Тема неактивности - очень интересна. У меня бездействует FastCard в евро. Последнее движение было (сейчас гляну) 15.12.2022. Как часто надо гонять туда-сюда, чтобы (самое главное!) карта считалась активной, и ее не прикрыли? Ну и комиссии чтобы не было? Заранее огромное спасибо за ответы и уточнения!