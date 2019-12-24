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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 593594595596>

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 00:57

Подскажите, если в пакете White открыть дополнительную карту в USD, то по ней будет действовать комиссия за неактивный счет в случае отсутствия оборотов в течение 6 месяцев, если при этом в пакете активно используется гривневая карта? И каким будет курс, если рассчитываться долларовой картой в украинской торговой сети?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 01:09

  AZTECA написав:Подскажите, если в пакете White открыть дополнительную карту в USD, то по ней будет действовать комиссия за неактивный счет в случае отсутствия оборотов в течение 6 месяцев, если при этом в пакете активно используется гривневая карта?

Не будет. Плата за РКО не счёта, а пакета. Для бесплатности достаточно 10 покупок по всем картам в сумме. Иначе в чём была бы пакетность?

  AZTECA написав:И каким будет курс, если рассчитываться долларовой картой в украинской торговой сети?

Как указано на сайте и приложении под заголовком "курс за розрахунки картками": 36.6. Так сказать, нормальный курс здорового человека 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 01:33

  AZTECA написав:Подскажите, если в пакете White открыть дополнительную карту в USD, то по ней будет действовать комиссия за неактивный счет в случае отсутствия оборотов в течение 6 месяцев, если при этом в пакете активно используется гривневая карта? И каким будет курс, если рассчитываться долларовой картой в украинской торговой сети?

Буде. Якщо ви про комсу 2 долара за неактивний рахунок - буде. Там плата саме за неактивний рахунок. Як варіант можете закинути суму більше 16 доларів (але цей мінімум можуть колись змінити - і не відслідкуєте) або раз на півроку обміняти 1 цент (вже рух по картці).

Неактивний картковий рахунок: Неактивним вважається картковий рахунок в рамках пакета послуг, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не проводилися фінансові операції за рахунком і залишок коштів на рахунку на дату списання комісії не перевищує 500 грн. для рахунків в гривні, 16 доларів США та 15 євро для рахунків у валюті. Якщо кошти зберігаються на дохідному сейфі, то враховуються, тільки ті кошти, які знаходяться на основному картковому рахунку.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 08:04

AZTECA

Точно будет!

Меня как раз в декабре на 2$ побрили. Условная плата за пакет (25 гривен или выполнение требований бесплатности) отдельно, плата за неактивность именно карты (6 месяцев) - отдельно
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 09:05

Re: Sense Bank

І шоо, навіть зДохСейф не допоміг чи ліньки було попіклуватися )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:40

Re: Sense Bank

  ustinovse написав:Як варіант можете закинути суму більше 16 доларів


Ну от я закинув (з пейпелу) і тепер замість комісу $2 за неактивність маю коміс $2 за зарахування транскордонного переказу.
Чи можна пободатися? Типу "Пейпел вже в Україні"?
Чи є інші шляхи закинути?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:24

Re: Sense Bank

mihasik написав:
  mephala написав:
  mihasik написав:Даже 400баксов не дают забрать без брони, хотя на горячке сказали, что сумма не большая, можно заходить, если есть в кассе.
Ещё чат говорит, что после брони деньги должны лежать на пакетном счёте, на ощадник на время ожидания нельзя перекинуть, это так и есть?


если все равно ждать то закидывайте на ощадник на две недели и заказывайте снятие прямо с него.

Попробую сходить в отделение, может прокатит, если нет, то так и сделаю. Вообще Какая процедура снятия, к менеджеру сначала или можно напрямую в кассу?
Как состоялся поход в отделение?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:34

  Amethyst написав:І шоо, навіть зДохСейф не допоміг чи ліньки було попіклуватися )

Кошти які зберігаються на доходному сейфі не враховуються для визначення неактивності рахунку. Щоб не було комісії 2 долари - не менше 16 доларів має залишатись саме на основному картковому рахунку.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:52

  ustinovse написав:
  Amethyst написав:І шоо, навіть зДохСейф не допоміг чи ліньки було попіклуватися )

Кошти які зберігаються на доходному сейфі не враховуються для визначення неактивності рахунку. Щоб не було комісії 2 долари - не менше 16 доларів має залишатись саме на основному картковому рахунку.

Тема неактивности - очень интересна. У меня бездействует FastCard в евро. Последнее движение было (сейчас гляну) 15.12.2022.
Как часто надо гонять туда-сюда, чтобы (самое главное!) карта считалась активной, и ее не прикрыли? Ну и комиссии чтобы не было?
Заранее огромное спасибо за ответы и уточнения!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:55

Re: Sense Bank

Искатель, ну выше писали здесь писали, раз на 6 месяцев.
Howl
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