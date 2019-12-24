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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:57
Искатель написав:
Тема неактивности - очень интересна. У меня бездействует FastCard в евро. Последнее движение было (сейчас гляну) 15.12.2022.
Как часто надо гонять туда-сюда, чтобы (самое главное!) карта считалась активной, и ее не прикрыли? Ну и комиссии чтобы не было?
Заранее огромное спасибо за ответы и уточнения!
На практике пока жива FastCard в евро, по которой вообще никогда не было никаких операций
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ramzes4
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Додано: Сер 25 січ, 2023 13:59
Howl написав:Искатель
, ну выше писали здесь писали, раз на 6 месяцев.
Вопрос был не столько "как часто", сколько "что именно делать"? Например, достаточно ли поменять пару центов с евро на доллар и наоборот?
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Додано: Сер 25 січ, 2023 13:59
ramzes4 написав: Искатель написав:
Тема неактивности - очень интересна. У меня бездействует FastCard в евро. Последнее движение было (сейчас гляну) 15.12.2022.
Как часто надо гонять туда-сюда, чтобы (самое главное!) карта считалась активной, и ее не прикрыли? Ну и комиссии чтобы не было?
Заранее огромное спасибо за ответы и уточнения!
На практике пока жива FastCard в евро, по которой вообще никогда не было никаких операций
Это хорошо, но у меня еще пакет "Ультра" (на Вайт не переходил), и если что... еврокарту открыть будет проблематично, берегу ее...
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Додано: Сер 25 січ, 2023 13:59
ustinovse написав:
Щоб не було комісії 2 долари - не менше 16 доларів має залишатись саме на основному картковому рахунку.
Або $0.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 14:00
Aps написав:
ustinovse написав:
Щоб не було комісії 2 долари - не менше 16 доларів має залишатись саме на основному картковому рахунку.
Або $0.
Мне очень не нравится объявление, что будут закрывать неактивные карты.
В некоторых случаях лучше этого избежать.
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