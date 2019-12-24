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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597>

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:57

  Искатель написав:Тема неактивности - очень интересна. У меня бездействует FastCard в евро. Последнее движение было (сейчас гляну) 15.12.2022.
Как часто надо гонять туда-сюда, чтобы (самое главное!) карта считалась активной, и ее не прикрыли? Ну и комиссии чтобы не было?
Заранее огромное спасибо за ответы и уточнения!

На практике пока жива FastCard в евро, по которой вообще никогда не было никаких операций 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:59

  Howl написав:Искатель, ну выше писали здесь писали, раз на 6 месяцев.

Вопрос был не столько "как часто", сколько "что именно делать"? Например, достаточно ли поменять пару центов с евро на доллар и наоборот?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:59

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Тема неактивности - очень интересна. У меня бездействует FastCard в евро. Последнее движение было (сейчас гляну) 15.12.2022.
Как часто надо гонять туда-сюда, чтобы (самое главное!) карта считалась активной, и ее не прикрыли? Ну и комиссии чтобы не было?
Заранее огромное спасибо за ответы и уточнения!

На практике пока жива FastCard в евро, по которой вообще никогда не было никаких операций 8)

Это хорошо, но у меня еще пакет "Ультра" (на Вайт не переходил), и если что... еврокарту открыть будет проблематично, берегу ее...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:59

  ustinovse написав: Щоб не було комісії 2 долари - не менше 16 доларів має залишатись саме на основному картковому рахунку.


Або $0.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:00

  Aps написав:
  ustinovse написав: Щоб не було комісії 2 долари - не менше 16 доларів має залишатись саме на основному картковому рахунку.


Або $0.

Мне очень не нравится объявление, что будут закрывать неактивные карты.
В некоторых случаях лучше этого избежать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:09

  Искатель написав:Мне очень не нравится объявление, что будут закрывать неактивные карты.
В некоторых случаях лучше этого избежать.


Откройте долгосрочное скромное депо с привязкой к этому счету.
Не должны закрыть по логике.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:15

  Искатель написав:Это хорошо, но у меня еще пакет "Ультра" (на Вайт не переходил), и если что... еврокарту открыть будет проблематично, берегу ее...

В якому сенсі буде проблематично відкрити картку в ойро в пакеті вайт? Зовсім не проблематично. І зовсім безкоштовно. Ще й пластик безкоштовно через НП пришлють. Якісь у вас старі забобони з цього приводу. В альфі вже усе помінялось. Маю у вайті Пакетки у трьох валютах - UAH, USD, EUR - всі безкоштовні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:25

  Искатель написав:
  Aps написав:
  ustinovse написав: Щоб не було комісії 2 долари - не менше 16 доларів має залишатись саме на основному картковому рахунку.


Або $0.

Мне очень не нравится объявление, что будут закрывать неактивные карты.
В некоторых случаях лучше этого избежать.

Раз в пол года на валютные карты и обратно с ощадного депо по 1 единице прокручивайте.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:32

  Искатель написав:Вопрос был не столько "как часто", сколько "что именно делать"? Например, достаточно ли поменять пару центов с евро на доллар и наоборот?

Після того як влітку Альфа зіжрала 2 євро за неактивний рахунок раз на декілька місяців переводжу 1 євроцент в 1 цент. Операції достатньо для того, щоб рахунок вважався активним. Якщо грошей на рахунку не буде - комісію не знімуть, але зараз планують закривати неактивні рахунки, то простіше перевести пару центів туди-назад, щоб не знімали комісію і картку не закрили.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:34

  Aps написав:
  ustinovse написав: Щоб не було комісії 2 долари - не менше 16 доларів має залишатись саме на основному картковому рахунку.


Або $0.

А если на доходном сейфе больше 16 долларов, а на основном карточном счете 0, то не будет списания комиссии за счет средств на доходном сейфе?
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