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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 14:42
AZTECA написав:
А если на доходном сейфе больше 16 долларов, а на основном карточном счете 0, то не будет списания комиссии за счет средств на доходном сейфе?
Вклад ощадный точно решит эту проблему даже если она есть.
Правда тут надо не менее $20. Если не поменяли сумму.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 15:24
Искатель написав:
Например, достаточно ли поменять пару центов с евро на доллар и наоборот?
Если по счету/карте есть кошерные операции, то счёт считается активным
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