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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597

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Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:42

  AZTECA написав:А если на доходном сейфе больше 16 долларов, а на основном карточном счете 0, то не будет списания комиссии за счет средств на доходном сейфе?


Вклад ощадный точно решит эту проблему даже если она есть.
Правда тут надо не менее $20. Если не поменяли сумму.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:24

Re: Sense Bank

  Искатель написав:Например, достаточно ли поменять пару центов с евро на доллар и наоборот?
Если по счету/карте есть кошерные операции, то счёт считается активным ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:54

Закрытие валютного депозита

Отдают валюту частями в эквиваленте 100 000 тысяч разбили на три дня исключая выходные . Оператор предупредил возможен % за снятие Кеша . Заказ за десять дней .
tzeery608
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:23

  tzeery608 написав:Отдают валюту частями в эквиваленте 100 000 тысяч разбили на три дня исключая выходные . Оператор предупредил возможен % за снятие Кеша . Заказ за десять дней .

Ви знімаєте з поточного рахунку? Тоді є комісія за видачу готівки, навіть з депозиту. Але з карткового рахунку не має бути комісії.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:25

Re: Sense Bank

В пределах суммы депозита гроши снимаются БЕЗ комисс хоть 30 раз в месяц, но через менагер-касса!
Amethyst
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