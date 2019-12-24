Додано: Сер 25 січ, 2023 20:07

moveton написав: Kalgan написав: Чого мовчать. вже тиждень обговорюємо

stas_rst написав: Колеги, ще одна нехороша новина по банку - з вчорашнього дня при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) застосовується подвійна конвертація через долар. Колеги, ще одна нехороша новина по банку -при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) Чого мовчать. вже тиждень обговорюємо

Да, но только теперь нам пояснили, что это улучшение. Потому, что "операції стали простішими та зрозумілішими" Да, но только теперь нам пояснили, что это улучшение. Потому, что "операції стали простішими та зрозумілішими"

Да ну, там нововведения ещё есть, кроме этого. Хотя для еврозоны, конечно, это самое значительное. Например, фиксация курса на момент авторизации (для большинства случаев).Мне вот наиболее интересно, что теперь означает курс продажи валюты по картам (кроме доллара). Непохоже, чтобы это был кросс-курс для фактического списания через доллар. Ну а вдруг? Может кто пробовал уже (после выхода этой новости)? А если оно не совпадает, то получается, что по этому курсу в принципе невозможно никакой операции провести, и она существует только для введения в заблуждение.