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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 14:42
AZTECA написав:
А если на доходном сейфе больше 16 долларов, а на основном карточном счете 0, то не будет списания комиссии за счет средств на доходном сейфе?
Вклад ощадный точно решит эту проблему даже если она есть.
Правда тут надо не менее $20. Если не поменяли сумму.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 15:24
Искатель написав:
Например, достаточно ли поменять пару центов с евро на доллар и наоборот?
Если по счету/карте есть кошерные операции, то счёт считается активным
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Додано: Сер 25 січ, 2023 17:54
Отдают валюту частями в эквиваленте 100 000 тысяч разбили на три дня исключая выходные . Оператор предупредил возможен % за снятие Кеша . Заказ за десять дней .
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tzeery608
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Додано: Сер 25 січ, 2023 18:23
tzeery608 написав:
Отдают валюту частями в эквиваленте 100 000 тысяч разбили на три дня исключая выходные . Оператор предупредил возможен % за снятие Кеша . Заказ за десять дней .
Ви знімаєте з поточного рахунку? Тоді є комісія за видачу готівки, навіть з депозиту. Але з карткового рахунку не має бути комісії.
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ustinovse
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Додано: Сер 25 січ, 2023 18:25
В пределах суммы депозита гроши снимаются БЕЗ комисс хоть 30 раз в месяц, но через менагер-касса!
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Amethyst
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:00
Amethyst написав:
В пределах суммы депозита гроши снимаются БЕЗ комисс хоть 30 раз в месяц, но через менагер-касса!
Но не с текущего счёта. Там всё равно комис. Во всяком случае мой менеджер так уверяла.
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moveton
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:07
moveton написав: Kalgan написав:
Чого мовчать. вже тиждень обговорюємо
stas_rst написав:
Колеги, ще одна нехороша новина по банку - з вчорашнього дня
при оплаті/знятті коштів з гривневих карток у Європі (ЄВРО) застосовується подвійна конвертація через долар.
Да, но только теперь нам пояснили, что это улучшение. Потому, что "операції стали простішими та зрозумілішими"
Да ну, там нововведения ещё есть, кроме этого. Хотя для еврозоны, конечно, это самое значительное. Например, фиксация курса на момент авторизации (для большинства случаев).
Мне вот наиболее интересно, что теперь означает курс продажи валюты по картам (кроме доллара). Непохоже, чтобы это был кросс-курс для фактического списания через доллар. Ну а вдруг? Может кто пробовал уже (после выхода этой новости)? А если оно не совпадает, то получается, что по этому курсу в принципе невозможно никакой операции провести, и она существует только для введения в заблуждение.
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M-Audio
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:37
Ромасик написав:
Как состоялся поход в отделение?
Ещё не дошёл...
Работа, тревоги...
Может завтра получится.
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mihasik
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:48
moveton написав: Amethyst написав:
В пределах суммы депозита гроши снимаются БЕЗ комисс хоть 30 раз в месяц, но через менагер-касса!
Но не с текущего счёта. Там всё равно комис. Во всяком случае мой менеджер так уверяла.
Так, з поточного в будь-якому випадку (навіть депозитні) знімаються готівкою з комісією. Оформіть картковий рахунок (перший місяць безкоштовним буде) і можна з нього зняти частину без комісії.
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ustinovse
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Додано: Чет 26 січ, 2023 04:37
M-Audio написав:
Да ну, там нововведения ещё есть, кроме этого. Хотя для еврозоны, конечно, это самое значительное. Например, фиксация курса на момент авторизации (для большинства случаев).
так еврозону все равно пересчитают в доллар. евро по курсу МПС в доллар а потом доллар по курсу банка в гривну. ну и 1,2% еще накинут. если раньше можно было сразу с евро в гривну то теперь никак - все через доллар.
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mephala
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