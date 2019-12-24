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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:23
stas_rst написав:
2% банки не беруть, якщо знати , які не беруть
Віза і мс - без різниці
які, розкажіть
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